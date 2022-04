Calendario e risultati Europei femminili U17 del 2022: quando e dove si giocano le partite?

La Germania, campione in carica degli Europei femminili UEFA Under 17, darà il via alla fase finale martedì 3 maggio contro la Danimarca a Zenica, dopo la conferma del calendario del torneo in Bosnia-Erzegovina.

La Germania, vincitrice dell'ultima edizione che si è disputata del 2019, è stata inserita nel Gruppo A insieme ai vice campioni dell'Olanda, ai padroni di casa della Bosnia-Erzegovina e alla Danimarca. È la prima volta che la Bosnia-Erzegovina partecipa come nazione ospitante a una fase finale UEFA o a un qualsiasi torneo finale femminile UEFA.

I gironi Gruppo A: Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Germania (detentori), Danimarca, Olanda Gruppo B: Francia, Spagna, Norvegia, Finlandia

Le altre due giornate si disputeranno il 6 e 9 maggio mentre le prime due dei gironi si affronteranno tre giorni dopo in semifinale. Le due finaliste che si sfideranno il 15 maggio a Sarajevo, sono qualificate di diritto alla Coppa del Mondo femminile FIFA U17 che si giocherà dall'11 al 30 ottobre in India. L'altra qualificata europea verrà fuori dalla vincente dello spareggio tra le due squadre battute in semifinale.

Gli stadi

Stadium Grbavica, Sarajevo (Gruppo A, semifinale e finale)

Stadium TC FFBIH, Zenica (Gruppo A, semifinale, spareggio Mondiale)

Stadium Pecara, Široki Brijeg (Gruppo B)

Gradski Stadium Mostar, Mostar (Gruppo B)

Orari d'inizio in CEST

Fase a gironi:

Martedì 3 maggio

Gruppo A: Danimarca - Germania (14:00, Zenica)

Gruppo B: Francia - Finlandia (17:30, Široki Brijeg)

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Olanda (20:00, Sarajevo)

Gruppo B: Norvegia - Spagna (20:00, Mostar)

Venerdì 6 maggio

Gruppo A: Bosnia-Erzegovina - Danimarca (14:00, Zenica)

Gruppo B: Spagna - Finlandia (17:30, Široki Brijeg)

Gruppo A: Germania - Olanda (20:00, Sarajevo)

Gruppo B: Francia - Norvegia (20:00, Mostar)



Lunedì 9 maggio

Gruppo A: Germania - Bosnia-Erzegovina (14:00, Sarajevo)

Gruppo A: Olanda - Danimarca (14:00, Zenica)

Gruppo B: Spagna - Francia (20:00, Široki Brijeg)

Gruppo B: Finlandia - Norvegia (20:00, Mostar)



Semifinali:

Giovedì 12 maggio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (14:00, Zenica o 20:00, Sarajevo)

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (14:00, Zenica o 20:00, Sarajevo)

Spareggio di qualificazione al Mondiale FIFA U17:

Domenica 15 maggio

Perdente SF1 - Perdente SF2 (14:00, Zenica)

Finale:

Domenica 15 maggio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Sarajevo)