Atlético-Manchester City 0-0 (and. 0-1): il pari ride a Guardiola

Nessun gol, nel ritorno dei quarti di UEFA Champions League, all’Estadio Wanda Metropolitano. Lo 0-0 finale premia il Manchester City, che vola in semifinale, e condanna l’Atlético Madrid all'eliminazione.

30' Gündoğan colpisce il palo 87' Un salvataggio miracoloso di Stones tiene a galla il Manchester City 90'+1' L'Atlético Madrid resta in dieci per l'espulsione del brasiliano Felipe

AFP via Getty Images

Kevin De Bruyne in azione

Avvio intenso, ma privo di occasioni. Per il primo brivido, infatti, bisogna aspettare la mezz’ora, quando un passaggio illuminante di Riyad Mahrez dà il via a una grande azione che porta alla conclusione finale di İlkay Gündoğan: il tedesco cerca la precisione, ma il suo mancino viene respinto dal palo.

Il City fa la partita con il solito possesso palla infinito, l’Atlético si difende con attenzione e ribatte quando può, ma il lavoro dei due estremi difensori è ridotto al minimo: quasi inevitabile lo 0-0 all’intervallo.

I Colchoneros, nella ripresa, alzano la pressione e il baricentro e si rendono pericolosi con un mancino di Antoine Griezmann che termina fuori di poco. La formazione di Josep Guardiola fatica.

Il finale è incandescente. L’espulsione di Felipe, al 91’, complica l’assalto degli uomini di Diego Simeone, che rischiano anche il colpo del k.o., ma vengono salvati da Jan Oblak, determinante sul tentativo di Gündoğan. Poi l’ultimo sussulto dell’Atlético, che, al 102’, sfiora il gol con Ángel Correa, fermato da un’ottima parata di Ederson.

Il pareggio basta e avanza al City, che esce indenne dall’Estadio Metropolitano e vola in semifinale, dove se la vedrà contro il Real Madrid.

UEFA via Getty Images

John Stones del Manchester City posa con il premio di migliore in campo del ritorno dei quarti in Spagna

"Sempre pronto a fermare gli attacchi dell'Atlético, ha difeso l'area efficacemente. E' stato decisivo per mantenere la porta inviolata."

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Joleon Lescott, BT Sport

"Ogni giocatore, nelle sue possibilità, si è battuta per la causa, ha fatto scudo con il proprio corpo e bloccato tiri e cross. Il City merita i complimenti per il modo in cui ha difeso stasera."