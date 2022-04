Liverpool - Benfica 3-3 (and. 3-1): i Reds resistono e passano

Il Liverpool si qualifica per la sua terza semifinale di UEFA Champions League in cinque stagioni grazie al risultato dell'andata e alla doppietta di Firmino nel secondo tempo. Sul finale della partita il Benfica sfiora la clamorosa rimonta arrivando a due gol dal pareggio complessivo. Prossimo ostacolo: il Villarreal.

I momenti chiave 21' Konaté segna il suo secondo gol tra andata e ritorno

32' Gonçalo Ramos riaccende le speranze del Benfica

55' Firmino ripristina il vantaggio del Liverpool

65' Firmino segna la sua doppietta personale

73' Entrato a partita in corso, Yaremchuk accorcia le distanze

82' Darwin segna il 3-3 con freddezza

83' Alisson para la conclusione di Darwin

La partita in breve

L'esultanza di Konaté per un gol Liverpool FC via Getty Images

Il Liverpool si presenta alla gara di ritorno con molti cambi nella formazione titolare rispetto all'andata ma con la stessa voglia di vincere. I Reds passano infatti in vantaggio dopo venti minuti con un colpo di testa di Ibrahima Konaté.

La squadra di casa spinge sull'acceleratore e il Benfica fatica a contenere i Reds che nella ripresa vanno sul 3-1 tra il 55' e il 65' grazie alla doppietta di Firmino.

A qualificazione virtualmente chiusa, il Benfica si getta in avanti e segna due gol, con Roman Yaremchuk e Darwin Núñez, ma ormai è troppo tardi. Il Liverpool pareggia 3-3 ad Anfield ma vince complessivamente 6-4 e vola in semifinale.

PlayStation® Player of the Match: Kostas Tsimikas (Liverpool)

"Il difensore ha disputato una grande partita. Non ha avuto difficoltà ed è stato decisivo anche in fase offensiva, come dimostra l'assist per il terzo gol del Liverpool".

Osservatori tecnici UEFA

Highlights: Benfica 1-3 Liverpool

Statistiche

L'esultanza di Gonçalo Ramos per il suo primo gol in Champions League Getty Images

Il Liverpool si è qualificato in semifinale di Coppa dei Campioni per la 12esima volta; i Reds hanno superato la semifinale nove volte su 11.

Konaté è il quarto calciatore del Liverpool a segnare in entrambe le partite dei quarti di finale di Champions League dopo Peter Crouch (contro PSV, 2006/07), Mohamed Salah (Manchester City, 2017/18) e Roberto Firmino (Porto, 2018/19)

A 20 anni e 297 giorni, Gonçalo Ramos è il secondo calciatore più giovane a segnare col Benfica in una fase a eliminazione diretta di Champions League dopo Nélson Oliveira (20 anni e 211 giorni contro lo Zenit nel 2012).

Matip ha giocato la sua 50esima partita di Champions League. Solo cinque altri calciatori del Liverpool hanno giocato più partite nella competizione: Thiago Alcántara (71), Mohamed Salah (67), James Milner (64), Fabinho (60) e Sadio Mané (51).

Formazioni

Il Liverpool ha effettuato sette modifiche rispetto all'andata Getty Images

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konaté, Tsimikas; Keïta, Milner (Thiago Alcántara 57'), Henderson (Fabinho 57'); Luis Díaz (Mané 66'), Firmino (Origi 90'+1'), Diogo Jota (Salah 57')

Benfica: Vlachodimos; Gilberto (Gil Dias 90'+1'), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt (João Mário 66'); Everton (André Almeida 90'+1'), Gonçalo Ramos, Diogo Gonçalves (Yaremchuk 46'); Darwin Núñez