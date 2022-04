Le finaliste di UEFA Youth League

Le semifinaliste della UEFA Youth League sono confermate: Juventus, Benfica, Atlético e il Salzburg (vincitore nel 2017) sono le quattro squadre a contendersi il titolo, vinto l'ultimo volta nel 2020 dal Real Madrid dopo che la competizione era stata annullata nella passata stagione.

Tracciamo il profilo delle rivali che si affrontano allo stadio Colovray di Nyon in Svizzera

Programma finale Semifinali (22 Aprile, Nyon) Juventus - Benfica (14:00 CET)

Atlético - Salzburg (18:00 CET) Finale (25 Aprile, Nyon) Atlético/Salzburg - Juventus/Benfica (18:00 CET)

Juventus - Benfica

La Juventus ha partecipato a tutte le otto edizioni ma è in semifinale per la prima volta, la seconda squadra italiana ad arrivare così lontano dopo la Roma nel 2014/15.

Il Benfica ha eguagliato il record di Barcellona, Chelsea e Real Madrid raggiungendo la quarta semifinale, e punta a eguagliare il record del Chelsea, arrivato quattro volte in finale.

Highlights quarti: Juventus - Liverpool 2-0

Fase a gironi: Vincitori Gruppo H (P2-2t vs Malmö, V3-1c vs Chelsea, V2-0t vs Zenit, V4-2c vs Zenit, V3-1t vs Chelsea, V4-1c vs Malmö)

Ottavi: P0-0c, V5-4rig vs AZ Alkmaar

Quarti: V2-0c vs Liverpool

Migliori marcatori: Ange Chibozo, Gabriele Mulazzi, Nicolò Turco 3

Miglior risultato: ottavi (2019/20)



Presenze nelle final four:

Debutto

Fase a gironi: Vincitori Gruppo E (S0-4t vs Dynamo Kyiv, V4-0c vs Barcelona, V4-0c vs Bayern, V2-0t vs Bayern, V3-0t vs Barcelona, V1-0c vs Dynamo Kyiv)

Ottavi: V3-2t vs Midtjylland

Quarti: V4-0t vs Sporting CP

Migliori marcatori: Diego Moreira, Pedro Santos 4

Miglior risultato: Secondi (2013/14, 2016/17, 2019/20)



Presenze nelle final four:

2020: Semifinali V3-0 vs Ajax, Finale S2-3 vs Real Madrid

2017: Semifinali V4-2 vs Real Madrid, Finale S1-2 vs Salzburg

2014: Semifinali V4-0 vs Real Madrid, Finale S0-3 vs Barcelona

Atlético - Salzburg

Il Salzburg ha battuto l'Atlético nei quarti di finale 2016/17 approdando alle finals di Nyon, dove ha vinto il titolo..

L'Atlético ha partecipato a tutte le otto edizioni ma è in finale per la prima volta.

Highlights quarti: Dortmund - Atlético 0-1

Fase a gironi: Secondi Gruppo B (S1-2c vs Porto, P1-1t vs AC Milan, V2-0c vs Liverpool, S0-2t vs Liverpool, V3-0c vs AC Milan, V2-1t vs Porto)

Spareggi: P0-0t, V3-2rigori vs Hajduk Split

Ottavi: V3-2t vs Real Madrid

Quarti: V1-0t vs Dortmund

Miglior marcatore: Salim El Jebari 3

Miglior risultato: Quarti (2014/15, 2016/17, 2017/18)



Presenze nelle final four:

Debutto

Highlights quarti: Paris - Salzburg 1-3

Fase a gironi: Vincitori Gruppo G (S0-2t vs Sevilla, V3-1c vs LOSC Lille, V3-0c vs Wolfsburg, V2-1t vs Wolfsburg, S0-1t vs LOSC Lille, V2-0c vs Sevilla)

Ottavi: P1-1t, V4-3rigori vs Žilina

Quarti: V3-1t vs Paris Saint-Germain

Miglior marcatore: Roko Simic 4

Miglior risultato: Vincitori (2016/17)



Presenze nelle final four:

2020: Semifinali S1-2 vs Real Madrid

2017: Semifinali V2-1 vs Barcelona, Finale V2-1 vs Benfica