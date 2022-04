Bayern - Villarreal 1-1 (and. 0-1): lampo di Chukwueze, Villarreal in semifinale

Prosegue l'incredibile avventura in UEFA Champions League del Villarreal, che miete un'altra vittima illustre e raggiunge la semifinale contro Liverpool o Benfica.

I momenti chiave 52' Lewandowski apre le marcature e porta il risultato complessivo in parità

72' Müller manda a lato di testa

84' Chukwueze entra dalla panchina

88' Chukwueze segna e regala la qualificazione al Villarreal!

La partita in breve: assedio sterile del Bayern

Robert Lewandowski apre le marcature

Dopo la sconfitta per 1-0 della settimana scorsa, il Bayern deve fare la partita e non si sottrae al suo compito, cingendo d'assedio la metà campo degli ospiti. Nonostante le buone intenzioni, però, i campioni di Germania vanno al riposo senza creare occasioni degne di nota.

Molto si deve al muro giallo alzato dal Villarreal, che però paga un errore al 7' della ripresa. Kingsley Coman sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa e la palla termina prima a Thomas Müller e poi a Lewandowski, che insacca con freddezza a fil di palo.

Il Villarreal vacilla ma continua a difendersi tenacemente, guidato da uno straordinario Raúl Albiol. All'88' arriva il colpo che non ti aspetti da parte del subentrato Chukwueze. L'azione parte al limite dell'area del Villarreal e passa per i piedi di Dani Parejo e Giovani Lo Celso, che serve il nigeriano per il gol qualificazione.

PlayStation® Player of the Match: Raúl Albiol (Villarreal)

"Ha dimostrato grande leadership in campo, un vero modello di comportamento. Forte nel gioco aereo e negli uno contro uno, ha letto il gioco con intelligenza".

Osservatori tecnici UEFA

Statistiche

La classica esultanza di Lewandowski

Il Villarreal è in semifinale di Champions League solo per la seconda volta. Nel 2005/06 aveva perso contro l'Arsenal con un 1-0 complessivo.

Lewandowski è capocannoniere e ha segnato nove gol nelle cinque gare casalinghe del Bayern in Champions League e quattro in trasferta.

Il Bayern ha effettuato 24 tiri rete a Monaco contro i quattro del Villarreal.

Il Villarreal ha perso solo una delle ultime nove partite della fase a eliminazione diretta di Champions League (V3 P5 S1).

Formazioni

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández (Davies 87'); Sané, Kimmich, Goretzka, Coman; Müller (Choupo-Moting 90'), Musiala (Gnabry 82'); Lewandowski

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo (Aurier 90'+3), Capoue, Coquelin (Chukwueze 84'); Gerard Moreno, Danjuma (Pedraza 82'), Lo Celso