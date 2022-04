Webby Awards: Vota per l'app mobile di UEFA EURO 2020!

L'app mobile di UEFA EURO 2020 è stata nominata per i 26° Annual Webby Awards!

Ora abbiamo bisogno del tuo aiuto! In qualità di candidati abbiamo anche i requisiti per vincere il People's Voice Award per "l'app più completa di sempre".

Esprimi il tuo voto e poi verificalo attraverso l'email di riscontro che ti verrà inviata.

Grazie per il tuo supporto!