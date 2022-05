Fase finale EURO Under 17 2022: calendario e risultati

La fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA 2021/22 è iniziata lunedì 16 maggio. Di seguito vi riportiamo il calendario completo e i risultati delle partite già giocate.

I gironi Gruppo A: Israele (nazione ospitante), Germania, Italia, Lussemburgo Gruppo B: Francia, Olanda (campione in carica), Bulgaria, Polonia Gruppo C: Serbia, Spagna, Turchia, Belgio Gruppo D: Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia



Calendario e risultati

Orari CET (Israele è un'ora avanti rispetto all'Italia).

Fase a gironi

Highlights: Francia - Polonia 6-1

Lunedì 16 maggio

Gruppo A: Italia - Germania 2-3 (Ness Ziona)

Gruppo B: Francia - Polonia 6-1 (Ramat Gan)

Gruppo A: Israele - Lussemburgo 3-0 (Rishon Lezion)

Gruppo B: Bulgaria - Olanda 1-3 (Lod)

Martedì 17 maggio

Gruppo C: Serbia - Belgio 1-1 (Rishon Lezion)

Gruppo D: Danimarca - Svezia 1-2 (Ramat Gan)

Gruppo C: Turchia - Spagna 0-2 (Ness Ziona)

Gruppo D: Scozia - Portogallo 1-5 (Lod)

Highlights: Italia - Germania 2-3

Giovedì 19 maggio

Gruppo A: Germania - Lussemburgo 3-0 (Rishon Lezion)

Gruppo B: Olanda - Polonia 2-1 (Lod)

Gruppo A: Israele - Italia 0-1 (Ness Ziona)

Gruppo B: Francia - Bulgaria 4-0 (Ramat Gan)

Venerdì 20 maggio

Gruppo C: Serbia - Turchia 2-1 (13:30, Rishon Lezion)

Gruppo D: Danimarca - Scozia 3-1 (13:30, Ramat Gan)

Gruppo C: Spagna - Belgio (15:30, Ness Ziona)

Gruppo D: Portogallo - Svezia (15:30, Lod)

Highlights: Bulgaria - Olanda 1-3

Domenica 22 maggio

Gruppo B: Olanda - Francia (16:30, Rishon Lezion)

Gruppo B: Polonia - Bulgaria (16:30, Ness Ziona)

Gruppo A: Lussemburgo - Italia (19:00, Ramat Gan)

Gruppo A: Germania - Israele (19:00, Lod)

Lunedì 23 maggio

Gruppo C: Spagna - Serbia (16:30, Rishon Lezion)

Gruppo C: Belgio - Turchia (16:30, Ness Ziona)

Gruppo D: Portogallo - Danimarca (19:00, Ramat Gan)

Gruppo D: Svezia - Scozia (19:00, Lod)

Quarti di finale

Mercoledì 25 maggio

QF1 o QF2 (16:30, Rishon Lezion)

QF1 o QF2 (19:00, Netanya)

Giovedì 26 maggio

QF3 o QF4 (16:30, Ness Ziona)

QF3 o QF4 (19:00, Netanya)

Semifinali

Domenica 29 maggio

SF1 o SF2 (16:30, Netanya)

SF1 o SF2 (20:00, Netanya)

Finale

Mercoledì 1 giugno

Vincente SF1 - Vincente SF 2 (18:00, Netanya)

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale (25/26 maggio)

QF1: Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B

QF2: Vincitrice Gruppo B - Seconda Gruppo A

QF3: Vincitrice Gruppo C - Seconda Gruppo D

QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda Gruppo C Semifinali (29 maggio)

SF1: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF3

SF2: Vincitrice QF2 - Vincitrice QF4 Finale (1 giugno)

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2

Format

Le 16 contendenti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro per la fase finale, in programma dal 16 maggio al 1 giugno. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta.

Stadi

Netanya Municipal Stadium, Netanya (quarti di finale, semifinale, finale)

Haberfeld Stadium, Rishon Lezion (fase a gironi, quarti di finale)

Ness Ziona Municipal Stadium, Ness Ziona (fase a gironi, quarti di finale)

Ramat Gan Municipal Stadium, Ramat Gan (fase a gironi)

Lod Municipal Stadium, Lod (fase a gironi)