Cosa guardare al ritorno dei quarti di UEFA Champions League

Chelsea e Benfica hanno una montagna da scalare dopo le rispettive sconfitte per 3-1 contro Real Madrid e Liverpool, mentre Bayern e Atlético possono almeno sperare nel fattore campo dopo aver perso 1-0 all'andata dei quarti di UEFA Champions League.

In collaborazione con Expedia, esaminiamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno del 12/13 aprile.

Bayern in posizione insolita

Highlights: Villarreal - Bayern 1-0

"Onestamente, ci è andata bene a perdere solo 1-0", ha detto il centrocampista del Bayern, Joshua Kimmich, dopo l'andata. Der Spiegel ha scritto: "Il temibile attacco del Bayern ha sbalordito il Villarreal con la sua innocuità". In effetti, la gara di andata è stata la prima in 32 partite di Champions League in cui il Bayern non è riuscito a trovare la rete. La squadra di Julian Nagelsmann ha 90 minuti per rimettersi in carreggiata, ma difficilmente Robert Lewandowski e compagni regaleranno a Unai Emery una serata tranquilla.

Il Villarreal, però, sente di poter ancora cambiare marcia. Arnaut Danjuma, autore del gol all'andata, ha commentato: "Se vinci 1-0 contro il Bayern e puoi ancora migliorare, è positivo".

Real Madrid al posto di comando

Highlights: Chelsea - Real Madrid 1-3

Carlo Ancelotti è rimasto impassibile dopo la vittoria del Real Madrid a Stamford Bridge. Grazie alla tripletta di Karim Benzema, i 13 volte campioni d'Europa sono saldamente al comando, ma l'allenatore si è limitato a dire: "È stata una bella serata, ma siamo solo a metà e dobbiamo guardare avanti".

Thomas Tuchel è altrettanto desideroso di lasciarsi la partita alle spalle: "È stato uno dei peggiori primi tempi visti qui a Stamford Bridge", ha dichiarato. I Blues non segnano molto in trasferta in Europa, ma non è il momento di disperarsi: dopotutto, hanno eliminato il Real Madrid in semifinale la scorsa stagione.

Liverpool concentrato a Lisbona

Highlights: Benfica - Liverpool 1-3

Il Benfica si è risvegliato nel secondo tempo della gara di andata contro il Liverpool, che però ha trovato il terzo gol con Luis Díaz. Il quotidiano sportivo portoghese A Bola ha scritto che il Benfica è una squadra "con tanta anima ma poca gloria".

Negare al Liverpool un posto in semifinale sembra proibitivo per la squadra di Nélson Veríssimo, ma se Darwin Núñez è in forma, il Benfica ha sempre una mezza possibilità. I giocatori possono ispirarsi ai loro predecessori del 2005/06, che dopo aver vinto la prima gara per 1-0 hanno centrato un memorabile 2-0 ad Anfield.

Il City non pensa solo a difendere

Foden ispira il gol della vittoria del City

Phil Foden è entrato dalla panchina e ha servito l'assist per il gol della vittoria di Kevin De Bruyne. Il Manchester City è così riuscito a chiudere in vantaggio la gara di andata contro un Atlético caparbio come sempre. "Un 1-0 a Manchester non è un brutto risultato – ha commentato il difensore Stefan Savić, ex City –. A Madrid sarà molto diverso".

Parole di sfida, ma ultimamente la squadra di Diego Simeone non ha centrato i migliori risultati all'Estadio Metropolitano, dove non vince da sei gare di Champions League (P4 S2). Guardiola ha ribadito di non voler andare a Madrid solo per difendere: "Andremo da loro per segnare e provare a vincere di nuovo", ha commentato.