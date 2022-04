Anteprima quarti di finale Champions League, Liverpool - Benfica: dove guardarla, orario d'inizio e probabili formazioni

Liverpool e Benfica si affronteranno mercoledì 13 aprile per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Benfica - Liverpool 1-3 

Il Liverpool è stato a tratti inarrestabile. Il colpo di testa di Ibrahima Konaté – al suo primo gol col club – ha messo la partita sul binario giusto, poi Sadio Mané ha raddoppiato con un tap-in e sul finale Luis Díaz ha segnato il 3-1 definitivo dopo il gol al 49' di Darwin Núñez.

Le formazioni dell'andata

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Thiago Alcântara; Salah, Mané, Díaz

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Everton; Núñez, Gonçalo Ramos, Rafa Silva

Abolita la regola dei gol in trasferta Nella stagione 2021/22 è stata introdotta una variazione al regolamento: se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta. Si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Stato di forma

Liverpool

Dagli ottavi (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVVV

Situazione attuale: 2° in Premier League, semifinale FA Cup, vincente Coppa di Lega

Benfica

Dagli ottavi (tutte le competizioni, la più recente per prima): SSV 

Situazione attuale: 3° in Liga Portuguese

Il parere degli esperti

Luis Díaz in gol al suo ritorno in Portogallo

Le parole degli allenatori

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "Adesso conosciamo molto meglio i nostri avversari. Hanno vinto in casa dell'Ajax e siamo consapevoli della loro qualità. Adesso ci attende una bella partita prima del ritorno [in casa del Manchester City], ma poi saremo di nuovo pronti".

Nélson Veríssimo, allenatore Benfica: "La qualificazione non è chiusa. Tenendo conto del terzo gol diventa più difficile, ma siamo ancora in gioco. Abbiamo segnato il gol che ci ha rimesso in parità e siamo stati vicini al raddoppio. Sull'1-3, ovviamente, il compito è più difficile".