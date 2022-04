Europa Conference League, andata quarti di finale: vincono Marsiglia e Bodø/Glimt, pari per Leicester e Feyenoord

Un gol straordinario di Dimitri Payet illumina la vittoria del Marsiglia contro il PAOK, mentre Hugo Vetlesen segna nel finale per il Bodø/Glimt e affonda nuovamente la Roma. Il Leicester viene fermato dal PSV, mentre lo Slavia Praga segna nel recupero e strappa un pareggio in casa del Feyenoord.

UEFA.com riepiloga tutte le gare di andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League. Il ritorno è in programma il 14 aprile.

Ibrahim Traoré (Slavia) esulta dopo il gol del pari nel finale contro il Feyenoord Getty Images

Lo Slavia strappa un pareggio a Rotterdam con un gol di Ibrahim Traoré al 95'. I padroni di casa si portano in vantaggio a inizio gara con Luis Sinisterra, ma Peter Olayinka e Yira Sor (sesto gol nelle ultime cinque partite di UEFA Europa Conference League) portano momentaneamente in vantaggio gli ospiti. Quindi, un gol di Marcos Senesi e una punizione di Orkun Kökçü sembrano suggellare la vittoria in rimonta del Feyenoord, ma nel recupero arriva il pari dello Slavia.

Il Bodø/Glimt esulta dopo il pareggio contro la Roma

Non sarà un risultato eclatante come il 6-1 della fase a gironi, ma il Bodø/Glimt batte nuovamente la Roma e dimostra ancora una volta di essere una squadra da non trascurare, anche senza il capocannoniere Ola Solbakken. I padroni di casa dominano per gran parte dell'incontro e, pur subendo il gol di Lorenzo Pellegrini poco prima dell'intervallo, ribaltano il punteggio nella ripresa con Ulrik Saltnes e Hugo Vetlesen.

Prossime tappe Le vincitrici accedono alle semifinali del 28 aprile e 5 maggio. Leicester / PSV - Bodø/Glimt / Roma

Feyenoord / Slavia Praha - Marseille / PAOK La finale si giocherà alla National Arena di Tirana il 25 maggio.

Kasper Schmeichel para su Mario Götze

Il Leicester attacca molto ma non concretizza, chiudendo la gara contro il PSV a reti inviolate. Kasper Schmeichel deve neutralizzare Mario Götze già dopo pochi minuti, ma i padroni di casa cambiano marcia e sfiorano il gol con una conclusione a lato di Kelechi Iheanacho e una traversa di Harvey Barnes. Per il resto, al Leicester manca un po' di cattiveria per decidere una sfida che rimane in precario equilibrio.

Dopo una rete di Gerson e uno spettacolare gol dalla distanza di Dimitri Payet, l'OM chiude il primo tempo sul 2-0 e sembra avviarsi comodamente verso le semifinali. Tuttavia, il bel gol del subentrato Omar El Kaddouri al 3' della ripresa cambia totalmente il volto dell'incontro e le super parate di Alexandros Paschalakis tengono in gara gli ospiti.