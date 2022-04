Real Madrid - Chelsea, quarti di finale di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Real Madrid e Chelsea si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 12 aprile.

Real Madrid - Chelsea in breve Quando: martedì 12 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno quarti di UEFA Champions League (andata: 3-1)

Avversaria in semifinale: Man. City or Atlético

Dove guadare Real Madrid - Chelsea in TV

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Chelsea - Real Madrid 1-3

In due parole: Karim Benzema. Il No9 del Madrid ha segnato la sua seconda tripletta consecutiva nella competizione, con due splendidi colpi di testa nel primo tempo, e ha permesso alle Merengues di sedersi al posto di comando. I campioni in carica hanno accorciato con Kai Havertz, ma nella ripresa Benzema ha sfruttato un errore di Edouard Mendy e ha completato la tripletta personale; ora, i Blues avranno una montagna da scalare al Bernabéu.

Formazioni titolari all'andata

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulišić

Diffidati: Loftus-Cheek, Rüdiger

Probabili formazioni a seguire.

Abolita la regola dei gol in trasferta Nella stagione 2021/22 è stata introdotta una variazione al regolamento: se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta. Si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Statistiche

Real Madrid

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSV

Situazione attuale: 1° in Liga

Chelsea

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): SSV

Situazione attuale: 3° in Premier League, semifinale di FA Cup

Tutti i gol di Benzema in Champions League 2021/22

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo controllato bene [la gara di andata] e siamo stati pericolosi in contropiede, ma siamo solo a metà. Siamo in vantaggio, ma quella di martedì sarà un'altra partita. I campioni in carica sono loro".

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea: "A questi livelli non puoi giocare così, sia a livello individuale che come squadra. Giocando così non abbiamo speranze; se le cose cambiano forse sì, ma ci servono tre gol e quante volte è successo?".