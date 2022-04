Bayern - Villarreal, quarti di finale di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Bayern e Villarreal si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 12 aprile.

Bayern - Villarreal in breve Quando: martedì 12 aprile (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: ritorno quarti di UEFA Champions League (andata: 0-1)

Avversaria in semifinale: Benfica o Liverpool

Cosa è successo all'andata?

Highlights: Villarreal - Bayern 1-0

Il Villarreal, che dopo il sensazionale 3-0 in casa della Juventus aveva subito due sconfitte consecutive in campionato, ha stupito ancora una volta andando in vantaggio dopo appena 8' con Arnaut Danjuma. In seguito, il sottomarino giallo ha retto il forcing del Bayern per lunghi tratti ma anche sfiorato il raddoppio, colpendo un palo con Gerard Moreno.

Formazioni titolari all'andata

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, L Hernández, Davies; Kimmich, Musiala; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski

Diffidati: Hernández

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Gerard Moreno, Danjuma, Lo Celso

Diffidati: Alberto Moreno, Parejo, Rulli

Abolita la regola dei gol in trasferta Nella stagione 2021/22 è stata introdotta una variazione al regolamento: se le squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, non si tiene più conto del numero dei gol segnati in trasferta. Si procede dunque ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Statistiche

Bayern

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVP 

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Villarreal

Dagli ottavi di finale (tutte le competizioni, dalla più recente): VSS 

Situazione attuale: 7° in Liga

Danjuma (Villarreal): 'Ci sono ancora margini di miglioramento'

Le parole degli allenatori

Julian Nagelsmann, allenatore Bayern: "Abbiamo meritato di perdere, non abbiamo giocato bene. Abbiamo difeso debolmente e abbiamo avuto troppe poche occasioni. Il secondo tempo è stato folle. Abbiamo ceduto il controllo perché volevamo assolutamente segnare, ma potevamo perdere di due gol o anche di più".

Unai Emery, allenatore Villarreal: "È un risultato storico, ma siamo già arrivati ai quarti. Ora vogliamo un ritorno altrettanto bello. Dobbiamo fare un altro passo avanti e pretendere ancora di più da noi stessi per provare a eliminarli".