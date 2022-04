Villarreal - Bayern 1-0: il sottomarino giallo affonda la locomotiva

Il Villarreal si aggiudica la prima gara dei quarti contro il Bayern Monaco grazie a una prova convincente all'Estadio de la Cerámica.

I momenti chiave 8' Arnaut Danjuma porta in vantaggio il Villarreal 

53' Un tiro di Gerard Moreno si infrange sul palo

62' Un pallonetto dalla distanza di Moreno termina di poco a lato

La partita in pillole: Villarreal lucido e pungente

Se all'andata degli ottavi il Villarreal era passato in svantaggio dopo appena un minuto, stasera parte decisamente meglio e apre le marcature all'8', quando Arnaut Danjuma devia un tiro di Dani Parejo alle spalle di Manuel Neuer e firma il suo sesto gol nella competizione.

Il gol di Danjuma

Determinato, compatto e diligente, il sottomarino giallo impedisce al Bayern di concludere nello specchio nel primo tempo, mentre sul fronte opposto Gerard Moreno sfiora il 2-0 con un tiro dalla distanza che si infrange alla base del palo.

Sempre Moreno si vede regalare il pallone da Neuer e prova a beffarlo da lontano, ma la palla sfila di poco a lato; a questo punto, Julian Nagelsmann si spazientisce ed effettua due cambi per raddrizzare una squadra visibilmente fuori giri. Il tiro velleitario di Alphonso Davies a metà ripresa – che impegna Gerónimo Rulli per la prima volta – dà inizio a un breve periodo di nervosismo per la tenace difesa del Villarreal.

Inevitabilmente, l'undici di Unai Emery deve reggere sempre più pressione contro la squadra più prolifica del torneo, ma sventa con sicurezza calci d'angolo e cross e cerca di colpire in contropiede. Forse, l'unico rimpianto per Emery è proprio il margine di vittoria un po' troppo esiguo da portare a Monaco.

PlayStation® Player of the Match: Giovanni Lo Celso (Villarreal)

"Ha capito perfettamente il suo ruolo in squadra, difendendo in linea nel centrocampo a quattro. Straordinario con la palla ai piedi, ha dato molti problemi agli avversari e ha dimostrato grandi qualità".

Osservatori tecnici UEFA

Statistiche

Il Villarreal non perde da 10 partite in casa fra tutte le competizioni (V7 P3).

La formazione spagnola ha perso solo una delle ultime sei gare casalinghe contro squadre tedesche nelle competizioni UEFA (V3 P2 S1).

I detentori dell'Europa League sono rimasti imbattuti nelle sette gare casalinghe precedenti della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Si interrompe la striscia record del Bayern di 22 gare esterne di UEFA Champions League senza sconfitte (V17 P5).

I campioni del 2019/20 non sono riusciti a segnare per la prima volta in 31 gare di UEFA Champions League, dopo lo 0-0 contro il Liverpool a febbraio 2019.

Questa è stata appena la seconda sconfitta del Bayern nelle ultime 29 gare di UEFA Champions League (V26 P2).

Il Villarreal ha interrotto la striscia di imbattibilità esterna del Bayern

Formazioni

Villarreal: Rulli; Foyth (Aurier 81'), Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin (Pedraza 59'), Capoue, Parejo; Gerard Moreno, Danjuma (Chukwueze 81'), Lo Celso

Bayern: Neuer; Pavard (Süle 71'), Upamecano, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Coman, Müller (Goretzka 62', Roca 90'), Gnabry (Sané 62'); Lewandowski