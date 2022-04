Dove guardare Women's EURO Under 17: TV e streaming

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno la fase finale dei Campionati Europei UEFA femminili Under 17, che si disputerà in Bosnia ed Erzegovina. Di seguito puoi trovare il canale che trasmetterà la competizione nel tuo paese.

Titolari dei diritti

Consulta il palinsesto delle singole emittenti per sapere quali partite saranno trasmesse in TV o in streaming nel tuo territorio.

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

In alcuni territori, alcune partite saranno trasmesse in diretta streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno visibili a partire dalla mezzanotte CET.

Consulta la pagina iniziale di UEFA.tv per sapere quali partite potrebbero essere disponibili nel tuo territorio.

Emittenti partner ufficiali (elenco in aggiornamento)

Europa

Albania: RTSH

Andorra: TVE

Armenia: TV pubblica armena

Austria: ORF

Azerbaigian: TV pubblica azera

Bielorussia: Belarus TV

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia ed Erzegovina: Sportklub

Bulgaria: BNT

Croazia: Sportklub

Cipro: CyBC

Repubblica Ceca: CT

Danimarca: DKDR Sport

Estonia: ERR

Isole Faroe: DKDR Sport

Finlandia: YLE

Georgia: GPB

Grecia: ERT

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: Charlton, KAN

Italia: RAI

Kazakistan: KZTV

Kosovo: RTK

Lettonia: LT

Liechtenstein: SRG SSR

Lituania: LRT

Lussemburgo: RTBF

Malta: PBS

Moldavia: TVR

Montenegro: Sportklub

Olanda: NOS

Macedonia del Nord: Sportklub

Norvegia: NRK, TV2-N

Polonia: TVP

Portogallo: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE

Romania: TVR

Russia: Match TV

San Marino: RAI

Serbia: Sportklub

Slovacchia: RTVRTV

Slovenia: Sportklub

Spagna: TVE

Svezia: SVT

Svizzera: SRG SSR

Turchia: TRT

Ucraina: Suspilne

Regno Unito: BBC

Città del Vaticano: RAI

Altri continenti Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Cayman, Cuba, Curacao, Dominica, Isole Falkland, Guyana francese, Grenada, Guadalupa, Guyana, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Nevis, Saba, St Barts, St Christopher, St Eustatius, St Kitts e Nevis, St Lucia, St Martin, St Pierre e Miquelon, St Vincent e Grenadines, Suriname, Tortola, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos: ESPN Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (Gaza e West Bank), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen: beIn Sports Cina: CCTV Sports China

Stati Uniti (comprese Samoa americane, Guam, Isole Marianne, Midway, Porto Rico, Isole Vergini americane): ESPN, TUDN