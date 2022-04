Quarti di UEFA Women's Champions League: grande calcio, pubblico da record ed euforia in tutto il mondo

Questa edizione della UEFA Women's Champions League si preannunciava rivoluzionaria, con l'introduzione della nuova fase a gironi e l'accordo di trasmissione delle partite su DAZN/YouTube.

Con i quarti di finale della scorsa settimana, però, la competizione è approdata a un nuovo livello. E non solo in campo, con la sfida intensa tra Paris Saint-Germain e Bayern, i tanti gol del Barcellona contro il Real Madrid e le prove di forza del Lione contro la Juventus e del Wolfsburg contro l'Arsenal.

Tanti tifosi allo stadio

In totale, i quarti di finale sono stati visti da 180.648 spettatori: si tratta di una cifra storica non solo per la competizione, ma per il calcio femminile in generale. Su tutte spicca la gara tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou, che ha superato di oltre 40.000 spettatori il record precedente per una partita di calcio femminile in Europa.

Il 2-2 tra Paris e Bayern è stato visto da 27.262 spettatori, quinta affluenza nella storia della Women's Champions League. Ai quarti, il Bayern ha anche stabilito un record a livello di club che consolida le ottime cifre della fase a gironi, con ben 158.939 spettatori per le 48 partite.

Questa edizione del torneo ha già fatto registrare un'affluenza complessiva di 375.939 spettatori – quasi 150.000 in più dell'edizione da record 2016/17. E con le semifinali in programma a fine aprile al Camp Nou, al Parco dei Principi e alla VfL Wolfsburg Arena, oltre alla finale del 21 maggio allo Juventus Stadium, si preannunciano ulteriori record.

Competizioni UEFA femminili per club: le prime cinque affluenze 91.553 – Barcelona - Real Madrid, ritorno quarti di finale 2022, Camp Nou

50.212 – Lyon - Frankfurt, finale 2012, Olympiastadion München

28.112 – Duisburg - Zvezda-2005, finale di ritorno 2009, MSV Arena

27.640 – Frankfurt - Umeå, finale di ritorno 2008, Frankfurt Stadion

27.262 – Paris Saint-Germain - Bayern München, ritorno quarti di finale 2022, Parco dei Principi

Boom di ascolti in TV

Ogni partita della nuova UEFA Women's Champions League, dalla fase a gironi in poi, viene trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, che insieme a YouTube ha siglato un rivoluzionario contratto quadriennale.

Durante la fase a gironi sono state oltre 14 milioni le visualizzazioni totali delle dirette in streaming. Solo le otto partite dei quarti hanno attirato quasi 11,7 milioni di visualizzazioni da oltre 210 paesi, portando il totale della stagione ben oltre i 25 milioni di visualizzazioni.





L'euforia sui social media

È stata una settimana da record anche per le piattaforme @UWCL della UEFA. La copertura multipiattaforma durante i quarti di finale ha superato i 20 milioni (+76% rispetto alla scorsa stagione), mentre il numero di follower su tutte le piattaforme ufficiali è aumentato del 261% rispetto alla stessa fase della scorsa edizione.

Il tweet che ha annunciato il record di presenze al Camp Nou è diventato il post più commentato di tutti i tempi sull'account Twitter @UWCL.

History made! Cosa an amazing crowd at tonighte#39;s #UWCL match! pic.twitter.com/1CUTIjXNMY emdash; UEFA Women’s Champions League (@UWCL) marzo 30, 2022

Piattaforme ufficiali #UWCL sui social media Twitter

Instagram

Facebook



91,553 🏟 👏 Special moment in Barcelona.



Breaks the previous record held by USA-CHN at the 1999 #FIFAWWC. https://t.co/ePGy4ujeD7 emdash; FIFA Womene#39;s World Cup (@FIFAWWC) marzo 30, 2022

An unforgettable week 👏 pic.twitter.com/JQbVvGTYXF emdash; DAZN Football (@DAZNFootball) marzo 31, 2022

🔴🔵 Paris stars on the pitch, Paris stars in the stands...



👀 @KMbappe #UWCL pic.twitter.com/IGuK7jNv5O emdash; UEFA Women’s Champions League (@UWCL) marzo 30, 2022