Tutti i risultati delle nazionali europee alla Coppa del Mondo 2022: Francia seconda

L'Argentina ha conquistato la Coppa del Mondo FIFA in Qatar dopo aver battuto la Francia ai rigori in finale. Kylian Mbappé ha firmato una tripletta per i Bleus ma l'Argentina è riuscita a imporsi e ha sollevato al cielo il suo terzo trofeo mondiale della storia.

Scopri tutte le sfide del torneo.

Finale della Coppa del Mondo 2022

Domenica 18 dicembre

Argentina - Francia 3-3 (l'Argentina ha vinto 4-2 ai calci di rigore)

Finale per il terzo posto della Coppa del Mondo 2022

Sabato 17 dicembre

Croazia - Marocco 2-1

Guarda tutti gli highlights delle qualificazioni

Le nazionali europee qualificate Belgio – terzo posto 2018 (miglior piazzamento al Mondiale)

Croazia – vice campione 2018

Danimarca – quarti di finale 1998

Inghilterra – campione 1966

Francia – campione 1998, 2018

Germania – campione 1954, 1974, 1990, 2014

Paesi Bassi – vice campione 1974, 1978, 2010

Polonia – terzo posto 1974, 1982

Portogallo – terzo posto 1966Serbia – quarto posto 1930*, 1962*

Spagna – campione 2010

Svizzera – quarti di finale 1934, 1938, 1954

Galles – quarti di finale 1958 *Come Jugoslavia

Partite del Mondiale 2022 per squadra

Belgio

23 novembre: 1-0 contro Canada

27 novembre: 0-2 contro Marocco

1 dicembre: 0-0 contro Croazia

Croazia

23 novembre: 0-0 contro Marocco

27 novembre: 4-1 contro Canada

1 dicembre: 0-0 contro Belgio

5 dicembre: 1-1 contro Giappone, 3-1 dcr

9 dicembre: 1-1 contro Brasile, 4-2 dcr

13 dicembre: 0-3 contro Argentina

Danimarca

22 novembre: 0-0 contro Tunisia

26 novembre: 1-2 contro Francia

30 novembre: 0-1 contro Australia

Inghilterra

21 novembre: 6-2 contro Iran

25 novembre: 0-0 contro USA

29 novembre: 3-0 contro Galles

4 dicembre: 3-0 contro Senegal

10 dicembre: 1-2 contro Francia

Bukayo Saka e Jude Bellingham festeggiano un gol Offside via Getty Images

Francia

22 novembre: 4-1 contro Australia

26 novembre: 2-1 contro Danimarca

30 novembre: 0-1 contro Tunisia

4 dicembre: 3-1 contro Polonia

10 dicembre: 2-1 contro l'Inghilterra

14 dicembre: 2-0 contro Marocco

18 dicembre: -Argentina (20:00)

Germania

23 novembre: 1-2 contro Giappone

27 novembre: 1-1 contro Spagna

1 dicembre: 4-2 contro Costa Rica

Paesi Bassi

21 novembre: 2-0 contro Senegal

25 novembre: 1-1 contro Ecuador

29 novembre: 2-0 contro Qatar

3 dicembre: 3-1 contro Stati Uniti

9 dicembre: 2-2 (3-4 dcr) contro Argentina

Polonia

22 novembre: 0-0 contro Messico

26 novembre: 2-0 contro Arabia Saudita

30 novembre: - Argentina 0-2

4 dicembre: 1-3 Francia



Portogallo

24 novembre: 3-2 contro Ghana

28 novembre: 2-0 contro Uruguay

2 dicembre: 1-2 contro Repubblica di Corea

6 dicembre: 6-1 contro Svizzera

10 dicembre: 0-1 contro Marocco

Il Portogallo è arrivato primo nel girone

Serbia

24 novembre: 0-2 contro Brasile

28 novembre: 1-1 contro Camerun

2 dicembre: 2-3 contro Svizzera

Spagna

23 novembre: 7-0 contro Costa Rica

27 novembre: 1-1 contro Germania

1 dicembre: 1-2 contro Giappone

6 dicembre: 0-0 dts, 0-3 contro Marocco

Svizzera

24 novembre: 1-0 contro Camerun

28 novembre: 0-1 contro Brasile

2 dicembre: 3-2 contro Serbia

6 dicembre: 1-6 contro Portogallo



Galles:

21 novembre: 1-1 contro USA

25 novembre: 0-2 contro Iran

29 novembre: 0- 3 contro Inghilterra

I gironi di Coppa del Mondo 2022 Gruppo A: Paesi Bassi, Senegal, Ecuador, Qatar (nazione ospitante) 

Gruppo B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Galles

Gruppo C: Argentina, Polonia, Messico, Arabia Saudita 

Gruppo D: Francia, Australia, Tunisia, Danimarca

Gruppo E: Giappone, Spagna, Germania, Costa Rica

Gruppo F: Marocco, Croazia, Belgio, Canada

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Repubblica di Corea