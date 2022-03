Paris - Bayern 2-2 dts (tot. 4-3): alla fine la spunta il Paris

Un epico quarto di finale di UEFA Women's Champions League viene deciso a 8' dalla fine dei supplementari da Ramona Bachmann, che manda il Paris Saint-Germain in semifinale per la terza stagione consecutiva.

Il Bayern rimonta due gol davanti a un pubblico da record al Parco dei Principi, ma Bachmann firma il gol qualificazione e prenota un posto per la sfida contro la vincente tra Lyon e Juventus.

La partita in pillole: prova di caparbietà del Paris

Il Paris esulta dopo il primo gol

Nonostante la sconfitta interna di una settimana fa, il Bayern parte bene ma passa in svantaggio al 17'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla esce dall'area e termina sui piedi di Sandy Baltimore, che tenta il cross sul secondo palo ma finisce per beffare il portiere Janina Leitzig. Appena 2' più tardi, però, le ospiti rispondono al meglio e pareggiano con Saki Kumagai. Al 55', Schüller completa la rimonta facendo partire un tiro che carambola su Lea Schüller e spiazza l'incolpevole Barbora Votíková.

La gara prosegue senza altre occasioni degne di nota. Si va dunque ai supplementari e il Paris rialza la testa. Al 112', dopo un fallo laterale, il pallone viene crossato in area dalla destra, Ramona Bachmann stoppa a seguire e fa partire un diagonale sul palo lungo che non dà scampo a Leitzig, mandando in visibilio i 27.262 spettatori del Parco dei Principi.



Visa Player of the Match: Ramona Bachmann(Paris)

Ramona Bachmann

"Ha dato dinamismo alla squadra dopo il suo ingresso e ha segnato il gol decisivo".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Statistiche

Bachmann, autrice del gol della vittoria, è anche salita al quinto posto nella classifica presenze assoluta della competizione (77).

Kumagai, ex Lione, aveva segnato contro il Paris in campionato il 16 novembre 2019 (1-0).

I 27.262 spettatori costituiscono non solo un record per il Paris, ma anche la quinta affluenza assoluta in UEFA Women's Champions League.

Questa è la seconda sfida tra una squadra francese e una tedesca che prosegue ai supplementari. Il Wolfsburg ha raggiunto la fase a gironi vincendo 3-0 ai rigori contro il Montpellier dopo le rispettive vittorie casalinghe per 3-2.

Formazioni

Paris: Votíková; Lawrence, Dudek (De Almeida 106'), Ilestedt, Karchaoui; Geyoro (Luana 119'), Hamraoui (Bachmann 93'), Diallo (Fazer 77'); Diani, Katoto, Baltimore (Folquet 116')

Bayern: Leitzig; Glas, Viggósdóttir, Kumagai, Simon; Lohmann, Magull, Gwinn; Beerensteyn (Landenberger 105'+1); Schüller, Bühl