Anteprima Women's Champions League, Barcelona - Real Madrid: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Barcelona è in vantaggio per 3-1 contro il Real Madrid in vista del ritorno dei quarti di UEFA Women's Champions League al Camp Nou, dove si attende un nuovo record mondiale di spettatori.

L'attuale record di affluenza nel calcio femminile per club è di 60.739 spettatori per la gara tra Atlético e Barcellona a marzo 2019. A gennaio, quando è stato annunciato che la sfida tra Barcellona e Madrid si sarebbe giocata al Camp Nou, le prevendite hanno però superato ampiamente il precedente primato. Anche il record generale per una partita di calcio femminile in Europa - 80.203 spettatori per la finale delle Olimpiadi 2012 tra Stati Uniti e Giappone - sembra a rischio.

All'andata, il Madrid ha aperto le marcature con Olga Carmona; il Barcellona è andato al riposo in svantaggio per la prima volta in stagione, ma nella ripresa ha risposto con una doppietta di Alexia Putellas e un gol di Claudia Pina, centrando la sesta vittoria su sei contro le merengues. Tra le fila del Madrid, Kosovare Asllani e Marta Cardona hanno saltato la prima gara per infortunio, mentre le assenti del Barcellona erano Lieke Martens e Asisat Oshoala.

Chi vince affronterà Arsenal o Wolfsburg in semifinale.

Highlights: Real Madrid - Barcelona 1-3

Stato di forma

Barcelona

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Madrid CF - Barcelona 1-2, 26/03 (quarti di finale di Coppa della Regina)

Situazione attuale: vincitrice Primera División, semifinali di Coppa della Regina

Real Madrid

Ultime sei partite (dalla più recente): VSVSVV

Ultima partita: Real Madrid - Levante 1-0, 26/03

Situazione attuale: 4° in Primera División, quarti di Coppa della Regina

Probabili formazioni

Barcelona: Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi León, Ouahabi; Bonmatí, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Hermoso, Rolfö

Real Madrid: Misa; Lucia Rodríguez, Peter, Rocio Gálvez, Svava; Teresa Abelleira, Zornoza; Athenea del Castillo, Maite Oroz, Olga Carmona; Esther

Diffidate: Esther

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la partita è in parità per numero di gol dopo i 90 minuti del ritorno, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai rigori.

Le parole dai campi

A seguire.