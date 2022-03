Anteprima Women's Champions League, Wolfsburg - Arsenal: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Col gol sul finale nell'1-1 della gara d'andata in Inghilterra, i quarti di finale di UEFA Women's Champions tra Wolfsburg e Arsenal sono in perfetto equilibrio.

Highlights: Arsenal - Wolfsburg 1-1 

L'Arsenal ha avuto tante occasioni contro il Wolfsburg mercoledì scorso nello stadio di casa della squadra maschile, ma per gran parte della partita è stata sotto per la rete di Tabea Wassmuth, capocannoniere della competizione al nono gol in questa edizione. All'89', Lotte Wubben-Moy tifosa e prodotto delle giovanili dei Gunners ha realizzato il pari. E pensare che non sarebbe nemmeno partita titolare se il neo acquisto Rafaelle Souza fosse stata in forma.

Il Wolfsburg, dall'altro lato, sa che supererà il turno se ripeterà la vittoria per 2-1 contro le Gunners nello stadio maschile del club ottenuta nel ritorno della semifinale del 2013, con Kim Little in gol per la squadra ospite.

Una tra Barcelona e Real Madrid sfiderà la vincente in semifinale.

Stato di forma

Wolfsburg

Ultime sei partite (la più recente per prima): VPVVVV

Ultima partita: Frankfurt - Wolfsburg 1-4, 26/03

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

Wubben-Moy: "Non mi aspettavo di segnare!"

Arsenal

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Arsenal-Wolfsburg 1-1, 23/03, andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Situazione attuale: 1° in FA Women's Super League, semifinale FA Women's Cup

Probabili formazioni

Wolfsburg: Schult; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein, Obderdorf, Huth; Wassmuth, Roord

Squalificata: Wedemeyer

In diffida: Oberdorf

Arsenal: Zinsberger; Wubben-Moy, Williamson, Catley; Maritz, Little, Wälti, Miedema, McCabe; Blackstenius, Parris

Squalificata: Mead

In diffida: Foord, Wälti

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la partita è in pareggio per numero di gol dopo i 90 minuti del ritorno, la gara andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori.

Wassmuth: "Ancora tutto è possibile"

Le parole dai campi

Tommy Stroot, allenatore Wolfsburg: "Era chiaro che sarebbe stata una partita combattuta e che la qualificazione non si sarebbe decisa in una gara".

Jonas Eidevall, allenatore Arsenal: "Ho fatto molte trasferte in Germania quando allenavo in Svezia. So che sarà una partita diversa, davanti a un pubblico diverso, con un'intensità di gioco diversa. Ma se me lo chiedete, credo al 100% che vinceremo, e lo crederò sempre".