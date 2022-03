Anteprima Women's Champions League, Lione - Juventus: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Juventus continua a sognare la finale del 21 maggio in casa dopo la vittoria per 2-1 contro le sette volte campionesse del Lione nell'andata dei quarti di finale. La gara di ritorno si disputerà giovedì all'OL Stadium.

Favorito alla vigilia, il Lione sembrava rispettare le aspettative quando nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League è passato in vantaggio allo Juventus Stadium con Caterina Macàrio. Verso l'ora di gioco però la partita è cambiata con l'espulsione di Ellie Carpenter e con le reti di Cristiana Girelli e Agnese Bonfardini che sul finale hanno regalato una emozionante vittoria alle bianconere.

Highlights: Juventus - Lyon 2-1 

Eppure non deve sorprendere più di tanto questa impresa dato che nella fase a gironi la Juventus aveva già battuto il Wolfsburg in trasferta e pareggiato col Chelsea in Inghilterra superando il girone davanti le campionesse d'Inghilterra che nella passata edizione erano arrivate in finale dove avevano perso col Barça. Se il Lione vorrà superare il turno e affrontare in semifinale una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, non può permettersi di non battere la Juve, anche se, a differenza della passata stagione quando uscì col Paris che mise fine al suo regno quinquennale, in questa edizione è stata abolita la regola dei gol in trasferta che costò la qualificazione alle francesi.

Stato di forma

Lione

Ultime sei partite (la più recente per prima): SVPVVV

Ultima partita: Juventus - Lione 2-1, 23/03 (andata quarti di finale UEFA Women's Champions League)

Situazione attuale: 1° nella Division 1 Féminine

Juventus

Ultime sei partite: VVVVPS

Ultima partita: Juventus - Inter 3-1, 27/03

Situazione attuale: 1° in Serie A, semifinale Coppa Italia

Macario: "Dobbiamo imparare dai nostri errori"

Probabili formazioni

Lione : Bouhaddi; Buchanan, Renard, Mbock Bathy; D Cascarino, Egurrola, Macario, Henry, Bacha; Hegerberg, Malard

Squalificata: Carpenter

Diffidata: Egurrola

Juventus: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Grosso; Hurtig, Girelli, Bonansea

Diffidate: Bonansea, Bonfantini, Rosucci

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita dalle competizioni UEFA per club. Se la partita è in pareggio per numero di gol dopo i 90 minuti del ritorno, la gara andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori.

Le ultime dai ritiri

Sonia Bompastor, allenatrice Lione : "Affronteremo la partita con totale fiducia. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Abbiamo le qualità per vincere questa partita, per fare gol. Sono convinto che abbiamo il potenziale per battere questa squadra con due gol. La situazione è diversa con la regola dei gol in trasferta, che non esiste più. Vogliamo segnare più gol possibili per essere sicuri e raggiungere il nostro obiettivo, che è la qualificazione".

Joe Montemurro, allenatore Juventus: "Il Lione è ovviamente ancora favorito. Stiamo parlando di una squadra con grandi campionesse e una grande storia nella Women's Champions League. Il Lyon gioca in casa, ha avuto otto giorni di riposo, dobbiamo essere realistici e dirlo, 'sono favoriti'. Ma noi siamo qui per giocarcela".