In vendita i biglietti generici per il più grande UEFA Women’s EURO di sempre

A partire dalle 09.00 CET di oggi, i tifosi di tutto il mondo potranno acquistare i biglietti per il più grande UEFA Women's EURO di sempre. I tagliandi saranno venduti in base all'ordine di arrivo. La data del 28 marzo segna i 100 giorni all'inizio del torneo, con la partita di apertura tra Inghilterra e Austria che si giocherà il 6 luglio all'Old Trafford e la finale il 31 luglio allo stadio Wembley di Londra.

Oltre 350.000 degli oltre 700.000 biglietti disponibili sono già stati venduti durante la prevendita e la finestra per l'acquisto tramite sorteggio. Ciò significa che UEFA Women's EURO 2022 è già sulla buona strada per essere un evento da record, superando il precedente record del torneo di 240.000 biglietti venduti, stabilito in occasione di Women's EURO 2017 in Olanda.

Tuttavia, ci sono ancora biglietti disponibili per tutte le partite. I prezzi dei biglietti vanno da 5 a 50 sterline. Una famiglia composta da quattro persone [2 adulti, 2 bambini] potrà guardare le migliori calciatrici del mondo a partire da soli £30. I biglietti sono disponibili esclusivamente su UEFA.com.

Nadine Kessler, responsabile UEFA calcio femminile Il conto alla rovescia per UEFA Women's EURO 2022 in Inghilterra è già cominciato! Oggi mancano solo 100 giorni al calcio d'inizio. Questa sarà l'estate della svolta per il calcio femminile europeo. Non vediamo l'ora di mettere in scena quello che sarà un torneo da record. Sarà più il più grande e il migliore di sempre, quindi fatevi trovare pronti e comprate il biglietto già adesso per tifare la vostra nazionale in Inghilterra questo luglio".

Con i biglietti per tutte le 31 partite in vendita, tutti i tifosi, appassionati o semplici curiosi hanno l'occasione di prendere parte a un grande evento che farà la storia e che avrà anche l'obiettivo di unire la gente attraverso il calcio, dando al contempo una spinta decisiva alla crescita del calcio femminile in Europa.

L'Inghilterra, qualificata di diritto come nazione ospitante, sarà affiancata da altre 15 nazionali nel torneo di quest'anno. Si giocheranno complessivamente 31 partite in tutta l'Inghilterra, in dieci stadi di nove città tra cui Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford e Wigan & Leigh. Clicca qui per saperne di più sul torneo.