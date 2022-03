Anteprima Portogallo - Macedonia del Nord

Portogallo e Macedonia del Nord si affrontano nella finale del Percorso C degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA martedì 29 marzo.

La vincitrice guadagnerà uno dei tre posti disponibili alla fase finale del torneo in Qatar, che verrà sorteggiata venerdì 1 aprile.

Portogallo - Macedonia del Nord in breve

Quando: martedì 29 marzo (20:45 CET)

Dove: Estádio do Dragão, Oporto

Cosa: finale Percorso C spareggi

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta