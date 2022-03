Anteprima spareggi Mondiali, Polonia - Svezia: probabili formazioni, dove guardarla e ultime notizie

Polonia e Svezia si affronteranno martedì 29 marzo nella finale del Percorso B per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA.

La vincente si aggiudicherà uno dei tre posti rimanenti per la fase finale 2022 in Qatar, il cui sorteggio sarà venerdì 1 aprile.

Polonia - Svezia in breve

Quando: martedì 29 marzo (20:45 CET)

Dove: Silesian Stadium, Chorzow

Cosa: finale spareggio percorso B

Come seguirla: in questo link apparirà la copertura in diretta della partita