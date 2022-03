Anteprima quarti di finale, Benfica - Liverpool: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Benfica e Liverpool si affrontano martedì 5 aprile per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Benfica - Liverpool in breve Quando: martedì 5 aprile (21:00 CET)

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League (ritorno il 13 aprile)

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della gara

Dove guardare Benfica - Liverpool in TV

Scopri qui dove puoi seguire la tua squadra di UEFA Champions League in TV.

Cosa devo sapere?

Dopo aver vinto sette partite su sette prima della sconfitta di misura ad Anfield nel ritorno degli ottavi contro l'Inter, il Liverpool vola a Lisbona da favorito. Il Benfica però contro l'Ajax partiva da sfavorito eppure è riuscito a superare il turno grazie a un grande Darwin Núñez. La domanda è se riusciranno a sopportare di nuovo lo stesso tipo di pressione contro il City.

In the Zone: il contropiede letale del Benfica

Formazioni

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez (formazione ottavi di finale)

In diffida: Grimaldo, João Mário, Otamendi, Gonçalo Ramos, Rafa Silva, Weigl, Yaremchuk

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané (formazione ottavi di finale)

In diffida: Jota, Mané

Abolita la regola dei gol in trasferta Se le sfide sono in pareggio per numero di gol tra andata e ritorno, allora le due squadre andranno ai supplementari e poi se necessario ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Stato di forma

Benfica

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVPVV

Situazione attuale: 3° in Liga Portuguese, secondo in Coppa di Lega

Liverpool - Benfica: highlights 2006 

Liverpool

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVSV

Situazione attuale: 2° in Premier League, semifinale FA Cup, vincitore Coppa di Lega

Il parere degli esperti

A seguire.

Le parole dal campo



Jürgen Klopp, allenatore Liverpool: "So che la gente dirà che siamo i favoriti, ma in questo momento della stagione non possiamo fare questo tipo di errori. Rispetto molto quello che stanno facendo lì, è un grandissimo club. Nel mio staff tecnico ci sono tanti che hanno un legame speciale col Porto, quindi forse c'è un po' la sensazione che sia un derby".

Liverpool - Benfica: highlights 2006 

Luisão, direttore Benfica: "Nel 2006 abbiamo affrontato il Liverpool che era campione in carica e siamo passati. Il Liverpool è una grande squadra, hanno tanti top player in difesa ma dove sono più forti è l'attacco".

Gonçalo Ramos, attaccante Benfica: "Sarà una missione difficile contro il Liverpool. È una delle migliori squadre del mondo. Ma noi siamo qui e questo significa che possiamo mettere al tappeto qualsiasi squadra".

Odysseas Vlachodimos, portiere Benfica: "Il Liverpool è un grande club, un club storico. Sarà fantastico giocare ad Anfield, ma prima assaporerò la nostra partita qui con i nostri tifosi a incitarci. Daremo il massimo e vedremo dove arriveremo".