Anteprima quarti di finale, Manchester City - Atlético: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Manchester City e Atlético si affrontano martedì 5 aprile per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Manchester City - Atlético in breve Quando: martedì 5 aprile (21:00 CET)

Dove: City of Manchester Stadium, Manchester

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League (ritorno 13 aprile)

Come seguirla: la marcia verso la partita e la copertura in diretta apparirà qui

Dove guardare Manchester City - Atlético in TV

Scopri qui dove puoi seguire la tua squadra di UEFA Champions League in TV.

Cosa devo sapere?

Highlights: Man. United - Atlético 0-1 

Josep Guardiola contro Diego Simeone. Quella tra i due tecnici sembra una sfida classica della competizione eppure Guardiola e Simeone si sono affrontati solo tre volte in passato con due vittorie dello spagnolo e una dell'argentino. Il City negli ultimi sei mesi è stato inarrestabile ma se si deve pensare a una squadra in grado di fermare la corsa degli inglesi, allora l'Atleti, reduce dall'eliminazione del Manchester negli ottavi, potrebbe essere quella giusta.

Probabili formazioni

Highlights: Sporting CP - Man.City 0-5 

Man. City: Ederson; Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko; Gündoğan, Fernandinho, Bernardo Silva; Foden, Jesus, Sterling (formazione degli ottavi)

Squalificato: Walker

In diffida: Cancelo, De Bruyne, Gabriel Jesus

Atlético: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Marcos Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann (formazione degli ottavi)

Squalificato: Carrasco

In diffida: João Félix, Héctor Herrera, Kondogbia, Llorente, Reinildo, Suárez

Abolita la regola dei gol in trasferta Se le sfide sono in pareggio per numero di gol tra andata e ritorno, allora le due squadre andranno ai supplementari e poi se necessario ai rigori indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta.

Stato di forma

Man. City

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): VPPVV

Situazione attuale: 1° in Premier League, semifinale FA Cup

Atlético

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima): WWWWW 

Situazione attuale: 4° in Liga

Il parere degli esperti

A seguire.

Le parole dal campo

Koke dell'Atlético pronto alla sfida col Man. City

Josep Guardiola, allenatore Man. City: "Hanno superato un girone difficile e poi agli ottavi sono stati superiori allo United in 180 minuti. Sanno come non farti esprimere al meglio e hanno la grande qualità di renderti difficile imporre il tuo gioco".

Koke, capitano Atlético: "Sono tra i favoriti alla vittoria. Nella passata stagione sono arrivati a un passo dalla vittoria del trofeo. Hanno un grande allenatore e ottimi calciatori, oltre a giocare un grande calcio. Noi però amiamo questo tipo di sfide".