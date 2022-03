UEFA Europa League: cosa guardare all'andata dei quarti di finale

L'indomito Francoforte ospita il Barcellona, mentre i Rangers non vanno a Braga "in gita" e l'imbattibile Lione fa visita al West Ham con qualcosa da dimostrare.

L'Atalanta sfida un'altra tedesca

Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen, terzo in Bundesliga, l'Atalanta si appresta ad affrontare la quarta classificata in campionato. Il Lipsia partecipa ai quarti di Europa League per la seconda volta in tre tentativi (il primo nel 2017/18), mentre la Dea ha raggiunto questo turno in Coppa UEFA 1990/91. L'allenatore del Lipsia, Domenico Tedesco ha dichiarato: "Personalmente sono molto contento di affrontare l'Atalanta, una squadra che prima faceva su e giù e ora è ben organizzata, ma temo un po' la sua fisicità".

Il tecnico sa però che anche la sua squadra ha "qualità uniche" e soprattutto ha a disposizione Christopher Nkunku. Il 24enne trequartista si avvicina ai 30 gol fra tutte le competizioni in questa stagione, dopo averne segnati sette in UEFA Champions League, e da poco è stato anche convocato per la prima volta nella nazionale francese.

Rangers contro il giovane Braga

Ryan Kent è stato il protagonista dell'ultima sfida tra le due squadre nel 2019/20, segnando ai sedicesimi di finale e affondando la squadra portoghese all'Estádio Municipal de Braga. Nuovamente a segno contro il Crvena zvezda agli ottavi di questa edizione, l'esterno ha promesso che i Light Blues "non andranno in gita" in Portogallo.

Entrambe le squadre hanno un nuovo tecnico. Giovanni van Bronckhorst esordisce ai quarti di finale da allenatore, mentre Carlos Carvalhal vuole portare la sua giovane squadra oltre i sedicesimi raggiunti nelle due stagioni precedenti. "Se non hai un cane, caccia con un gatto - ha commentato l'allenatore del Braga -. Stiamo facendo crescere 13 giovani del vivaio e siamo ancora molto ottimisti".

Il West Ham non smette di sognare

Mark Noble, capitano del West Ham che lascerà il club dopo 18 stagioni, si è detto entusiasta del grande rumore prodotto dal London Stadium al turno precedente. Gli Hammers hanno ribaltato la sconfitta dell'andata ed eliminato gli specialisti del Siviglia in una notte indimenticabile, raggiungendo i quarti di finale.

Il Lione di Peter Bosz ha invece superato il Porto, ma l'allenatore trova "difficile da spiegare" l'incostanza del Lione a livello di risultati. Attualmente, la squadra è a metà classifica in Ligue 1 ma nutre ancora "grandi ambizioni" in Europa, dove è imbattuta.

Il West Ham punta ai posti europei in palio in Inghilterra, mentre il terzino Ben Johnson crede che gli Irons "possano affrontare a testa alta" le squadre più forti e arrivare fino in fondo in Europa League. L'undici di David Moyes dovrà affrontare un OL determinato che vuole salvare la stagione, ma dopo la storica rimonta agli ottavi Pablo Fornals pensa in grande: "Siamo di nuovo qui a sognare [...] quindi perché fermarci?".

Francoforte ottimista contro il Barcellona

Kevin Trapp si aspetta un Frankfurt Stadion "pieno di tifosi" quando il Francoforte, vincitore della Coppa UEFA 1979/80, ospiterà il Barcellona all'andata. Le squadre non si sono mai affrontate a livello ufficiale, ma il Barça ha vinto 2-0 nell'amichevole più recente datata 1976.

Per raggiungere i quarti, la squadra tedesca ha superato il Betis. "Per dirla senza mezzi termini, se batti la quinta in classifica in Spagna puoi battere anche la terza", ha ipotizzato l'allenatore del Francoforte, Oliver Glasner. Tuttavia, l'Eintracht si ritroverà davanti una squadra finalmente stabile come quella di Xavi Hernández, che negli ultimi tempi ha inanellato una serie di risultati ragguardevoli.

Il giocatore più pericoloso del Barça sarà Pierre-Emerick Aubameyang, regolarmente a segno da quando è approdato in blaugrana. Se all'attaccante del Gabon serve qualche motivazione in più contro l'Eintracht, gli basti sapere che è a sole sette lunghezze dal record di 30 gol nella competizione stabilito da Radamel Falcao.