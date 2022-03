Wembley ospiterà la Finalissima 2022 tra Italia e Argentina

Dove si giocherà la Finalissima?

L'iconico stadio londinese di Wembley ospiterà la partita tra l'Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020, e l'Argentina, campione della Coppa America CONMEBOL 2021, mercoledì 1 giugno 2022 (alle 19:45 ora locale).

Cos'è la Finalissima?

La Finalissima è una partita che mette di fronte i campioni d'Europa contro i vincitori dell'analogo torneo del Sud America, in una finale concordata da UEFA e CONMEBOL dopo la firma del rinnovo e prolungamento del Protocollo d'Intesa del 15 dicembre 2021.

Il cammino trionfale dell'Italia a EURO 2020

Come posso acquistare i biglietti per la Finalissima?

La vendita dei biglietti per la “Finalissima” 2022 è iniziata su UEFA.com giovedì 24 marzo. La capienza sarà di 86.000 spettatori e i biglietti saranno venduti in base all'ordine d'arrivo.

Prezzi dei biglietti della Finalissima

• Categoria 3 : £25

• Categoria 2 : £40

• Categoria 1 : £55

• Ticket+ : £99

• Biglietti per spettatori con disabilità: £25

Cos'è il Ticket+?

Il Ticket+ è un posto di categoria 1 con accesso al Wembley Club, una lounge premium, una bevanda in omaggio e l'accesso al bar a pagamento e ai servizi di ristorazione.

Finalissima: chi sarà il campione dei campioni?

Come verranno consegnati i biglietti?

I biglietti saranno consegnati tramite l'applicazione ufficiale UEFA Mobile Ticket. Gli acquirenti dei biglietti dovranno scaricare l'applicazione ufficiale, disponibile sia per gli utenti Android che iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque su un altro smartphone iOS/Android.

Termini e condizioni di vendita dei biglietti

I biglietti venduti per la Finalissima 2022 sono soggetti a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato, e invalidano qualsiasi biglietto acquistato o utilizzato in violazione dei termini e delle condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati da questi termini e condizioni di vendita, con la UEFA che applica scrupolosamente queste disposizioni.

Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che chiunque sia interdetto dall'accesso agli stadi non possa acquistare i biglietti.

La vendita dei biglietti al pubblico generico per la Finalissima 2022 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA invita tutti i tifosi ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti hospitality da venditori, agenti o siti web non autorizzati, poiché i biglietti ottenuti in violazione dei termini e delle condizioni della UEFA non saranno validi, e agli acquirenti di tali biglietti potrebbe essere negato l'ingresso allo stadio.