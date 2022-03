Finalissima 2022, Italia - Argentina: svelata la Brand Identity

Unità e vittoria sono le due fonti d'ispirazioni alla base della brand identity della Finalissima, la partita tra i vincitori di UEFA EURO 2020, l'Italia, e i campioni della Coppa America 2021, l'Argentina.

Il logo si ispira alla corona d'alloro, simbolo di eccellenza e trionfi, di protezione e crescita. È caratterizzato da nastri con i colori delle nazioni in gara - il Tricolore dell'Italia e l'Albiceleste dell'Argentina - che si fondono in armonia attorno al caratteristico trofeo.

C'è una coppa in palio per chi vince la Finalissima?

Coppa dei Campioni CONMEBOL–UEFA è il nuovo nome del trofeo che era messo in palio per questa partita nel 1985 e nel 1993. È caratterizzato da due figure su entrambi i lati che rappresentano i continenti, Europa e Sud America, con l'icona della Finalissima in posizione prominente dove le loro mani si incontrano.