Quarti di finale di UEFA Champions League: guida alle partite

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League 2021/22 offre al Real Madrid la possibilità di vendicare l'eliminazione dell'anno scorso a opera del Chelsea, mentre il Bayern va guardingo sul campo del Villarreal.



In collaborazione con Expedia, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della seconda serata dei quarti, con le gare di ritorno in programma il 12/13 aprile.

Come si ferma l'instancabile Kanté?

Highlights semifinale 2021: Chelsea - Real Madrid 2-0

"Giochiamo con Danny Drinkwater al centro e Kanté su entrambi i lati", diceva il capo degli osservatori del Leicester, Steve Walsh, nella trionfale stagione in Premier League delle Foxes. Al Real Madrid, nella sconfitta per 2-0 contro il Chelsea nella semifinale della passata stagione, sarà invece sembrato vedere N'Golo Kanté ricoprire tutti i ruoli della mediana.

Il francese ha vinto il premio di Player of the Match in entrambe le gare, ripetendosi in finale. Dopo un anno e con un allenatore nuovo in panchina, riusciranno le Merengues di Carlo Ancelotti ad arginare l'instancabile centrocampista francese?

Il Bayern non si fida del Villarreal

Highlights: Juventus - Villarreal 0-3 

Dopo il sorteggio contro un Villarreal capace due giorni prima di travolgere la Juventus in casa, Thomas Müller ha messo in allerta i suoi dicendo "Contro il Villarreal dovremo lottare ogni secondo".

Il Bayern, inoltre, rispetto alle precedenti stagioni sembra più discontinuo, come dimostra il pareggio nell'andata degli ottavi contro il Salzburg, anche se poi la squadra di Julian Nagelsmann si è riscattata segnando sette gol nel ritorno in casa.