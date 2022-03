UEFA Europa Conference League: cosa guardare ai quarti di finale

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League ha decretato due sfide tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi.

In collaborazione con Enterprise Rent-A-Car, UEFA.com esamina le sottotrame più interessanti di questo turno.

Un nuovo nome su una coppa europea?

Europa Conference League: le squadre dei quarti

Poiché il torneo è alla prima edizione, ci sarà un nuovo nome sulla coppa il 25 maggio, ma sarà una squadra che non ha mai trionfato in Europa?

I quarti di finale oppongono quattro formazioni che hanno già vinto una coppa (Roma, Feyenoord, Marseille e PSV) e quattro che non ci sono mai riuscite (Bodø/Glimt, Slavia Praha, PAOK e Leicester); ben presto, dunque, sapremo quanto la UEFA Europa Conference League rappresenti un salto nel vuoto.

Déjà vu per la Roma

Highlights fase a gironi: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Se prima di questa stagione i tifosi della Roma non avevano mai sentito nominare il Bodø/Glimt, dopo questa sfida lo conosceranno come le loro tasche. La squadra norvegese è stata una delle più sorprendenti della fase a gironi e, contro l'undici di José Mourinho, ha vinto addirittura 6-1 in casa.

Due settimane dopo allo stadio Olimpico, è riuscita a strappare un punto. Da allora ha perso giocatori importanti come Erik Botheim e Patrick Berg, ma ha dimostrato di avere altre carte a disposizione eliminando Celtic e AZ Alkmaar.

Gol garantiti?

Highlights: Slavia Praha - Feyenoord 2-2

Anche Slavia e Feyenoord si sono già affrontate nella fase a gironi. La formazione olandese ha totalizzato quattro punti, ma solo grazie a un pareggio in extremis in Repubblica Ceca. Jindřich Trpišovský, tecnico dello Slavia, ha detto che al sorteggio voleva evitare proprio il Feyenoord, che ha eliminato il Partizan con un 8-3 complessivo.

Il suo desiderio non è stato esaudito, ma forse il pubblico sarà più contento, perché le due sfide a eliminazione diretta giocate dallo Slavia si sono concluse con un 6-4 e un 7-5 complessivi: difficilmente, insomma, mancheranno i gol.

Date 7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)