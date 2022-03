Juventus - Lyon, Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Juventus esordisce ai quarti di UEFA Women's Champions League mercoledì contro il Lyon (sette volte campione) nello stadio che ospiterà la finale il 21 maggio.



Le campionesse d'Italia hanno superato un girone che comprendeva Chelsea e Wolfsburg contro ogni pronostico, soprattutto dopo aver perso 2-1 in casa contro le Blues e pareggiato in extremis contro la formazione tedesca a Torino. Tuttavia, la vittoria per 2-0 sul campo del Wolfsburg e lo 0-0 in casa del Chelsea hanno ribaltato la situazione e tenuto acceso il sogno delle bianconere di giocare la finale davanti al loro pubblico.

Il Lyon attraversa invece una fase di transizione. Dopo cinque titoli consecutivi e l'eliminazione di un anno fa contro il Paris Saint-Germain, la squadra ha fatto bene nel 2021/22 e ha messo in evidenza nuove stelle come Melvine Malard e Catarina Macario.

L'infortunio del portiere Christiane Endler il mese scorso è stato un duro colpo, ma la squadra ha richiamato Sarah Bouhaddi e potrà contare su un portiere plurititolato. Stesso discorso per Dzsenifer Marozsán e per il neo acquisto Lindsey Horan. Un'altra bella notizia è stata il rientro di Ada Hegerberg da un lungo infortunio alla fine del 2021.

Juventus

Ultime sei partite (dalla più recente): VVPSVV

Ultima partita: Napoli - Juventus 0-2, 19/03

Situazione attuale: 1ª in Serie A, semifinale di Coppa Italia

Lyon

Ultime sei partite: VPVVVS

Ultima partita: Dijon - Lyon 0-3, 18/03

Situazione attuale: 1ª in Division 1 Féminine

Juventus: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen; Caruso, Bonansea, Hurtig; Girelli

Lyon: Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Bacha; Mbock Bathy, Henry; Cascarino, Macario, Malard; Hegerberg

Dove guardarla

Tutte le partite della rinnovata UEFA Women's Champions League, dalla fase a gironi in poi, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN e YouTube. La diretta YouTube sarà integrata anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le gare di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.