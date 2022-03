Juventus - Lyon, Women's Champions League: precedenti e statistiche

La Juventus, qualificata per la prima volta ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League, affronta il Lyon sette volte campione.

• La squadra di Joe Montemurro, che ha iniziato dal primo turno, è arrivata seconda dietro il Wolfsburg nel Gruppo A pur vincendo solo una delle tre gare giocate a Torino.

• Le bianconere proveranno a infliggere la seconda eliminazione consecutiva ai quarti al Lione, che dopo cinque trionfi è uscito a questo turno la scorsa stagione contro le connazionali del Paris Saint-Germain (1-0 t, 1-2 c).

• Les Lyonnaises vantano un record invidiabile ai quarti di finale, superati 11 volte consecutive prima di uscire un anno fa.

• Una delle rare sconfitte del Lione ai quarti è arrivata in Italia, 1-0 al ritorno in casa della Torres nel 2009/10. La squadra francese ha però passato il turno con un 3-1 complessivo.

• La formazione allenata da Sonia Bompastor è stata una delle tre che hanno vinto cinque o più partite nella fase a gironi. L'unica sconfitta è stata quella per 1-0 in casa del Bayern München alla quarta giornata.



Osservate speciali: Juventus

Agnese Bonfantini

• La 22enne ha segnato l'ultimo gol della Juve nella fase a gironi entrando dalla panchina nel 4-0 sul Servette del 16 dicembre.

• L'azzurra ha anche segnato due gol da subentrata nel 6-1 di Coppa Italia contro il Milan del 12 marzo.

• L'attaccante ha segnato all'esordio in bianconero entrando nel secondo tempo e contribuendo al 12-0 contro il Kamenica Sasa al primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League (18 agosto).

• Con la Roma, Bonfantini ha conquistato il primo trofeo del club, la Coppa Italia 2020/21 contro il Milan.

Valentina Cernoia

• La 30enne, che ha collezionato la 100esima presenza con la Juventus nell'1-1 casalingo contro la Roma del 5 marzo, ha prolungato il suo contratto fino al 2024.

• La centrocampista ha segnato l'ultimo gol della Juve nel 3-0 in casa del Servette il 6 ottobre (alla prima giornata): è stato il suo primo gol in UEFA Women's Champions League dal 5 ottobre 2016.

• Cernoia è approdata in bianconero nel 2017/18 dopo aver vinto due scudetti e tre Coppe Italia in nove stagioni con il Brescia.

• Ha giocato nove gare di qualificazione a UEFA Women's EURO 2022, segnando due gol nel 5-0 contro Malta.

Pauline Peyraud-Magnin

• Il portiere, che ha compiuto 30 anni il 17 marzo, è nata a Lione e ha vinto la UEFA Women's Champions League 2017/18 con la squadra della sua città.

• Peyraud-Magnin è cresciuta nel Lione e ha giocato in altre squadre della massima serie come Issy, St-Étienne e Marsiglia, tornando nelle Fenottes nel 2017.

• Peyraud-Magnin, unica bianconera che ha giocato per intero tutte le partite del Gruppo A, ha tenuto la porta inviolata quattro volte nella fase a gironi: nessun portiere ha fatto meglio.

• La nazionale francese è passata alla Juventus dall'Atlético de Madrid a luglio 2021. Dal 2018 al 2020 è stata allenata da Joe Montemurro all'Arsenal.

Osservate speciali: Lyon

Sarah Bouhaddi

La 35enne è tornata in UEFA Women's Champions League dopo l'infortunio di Christiane Endler, che si è fatta male al ginocchio a fine febbraio e sarà assente per circa due mesi.

• Il portiere ha giocato nove finali della competizione (vincendone sette) e detiene il record insieme alla compagna Wendie Renard.

• Si è ritirata dalla nazionale francese nel 2020 dopo 149 presenze.

Ada Hegerberg

• La 26enne ha segnato tre gol nelle ultime due partite del Lione nella fase a gironi, aggiudicandosi il premio Player of the Match.

• L'attaccante, che ha segnato più gol in UEFA Women's Champions League di qualsiasi altra giocatrice (56), ha segnato solo una rete nelle ultime sette presenze ai quarti.

• L'ex nazionale norvegese ha segnato 15 gol nelle ultime otto partite di UEFA Women's Champions League, compresa una tripletta nella finale del 2019.

Melvine Malard

• La 21enne ha segnato il suo primo gol in UEFA Women's Champions League nel 3-2 per l'OL in casa della Juventus all'andata dei sedicesimi il 9 dicembre 2020.

• Malard ha segnato un altro gol nel 3-0 per il Lione al ritorno una settimana dopo.

• L'attaccante ha segnato due gol in questa fase a gironi e ha servito tre assist: nessun'altra giocatrice del Lione è stata coinvolta direttamente in più gol. A pari merito con lei c'è Catarina Macario.

• Malard ha segnato il primo gol assoluto della nuova fase a gironi, andando in rete al 10' nel 3-0 contro l'Häcken alla prima giornata (5 ottobre).

Statistiche

• La Juventus ha mantenuto la porta inviolata sette volte nelle dieci partite di UEFA Women's Champions League giocate in questa stagione, perdendone solo una (V7 P2).

• Il Lione ha vinto sette partite su otto contro le squadre italiane in UEFA Women's Champions League.

• Il Lione ha battuto la Juventus in trasferta (3-2) e in casa (3-0) ai sedicesimi di UEFA Women's Champions League 2020/21, unici precedenti tra i due club in Europa.

• Il Lione ha perso solo due delle ultime 40 partite di UEFA Women's Champions League (V35 P3).

• Il club francese è rimasto imbattuto nelle ultime otto gare esterne ai quarti (V6 P2).

• Il Lione non ha segnato solo in una delle ultime 32 partite di UEFA Women's Champions League.