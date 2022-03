Ajax - Benfica 0-1 (tot. 2-3): ad Amsterdam volano le Aquile

Grazie a un colpo di testa di Darwin Núñez nel finale, il Benfica vince 1-0 sul campo dell'Ajax (dopo l'1-1 dell'andata) e conquista un posto ai quarti di finale di UEFA Champions League.

I momenti chiave 6': gol di Haller annullato per fuorigioco

36': Gravenberch vede deviarsi un tiro sopra la traversa

77': Núñez segna di testa

La partita in pillole: decide Núñez

Il gol di Darwin Nuñez

Come a Lisbona, il primo tempo è tutto di marca Ajax. Antony è sempre pericoloso sulla destra, Dušan Tadić spazia sulla sinistra e Ryan Gravenberch si occupa della zona centrale, apparentemente senza opposizione, ma nonostante il dominio i padroni di casa chiudono la prima frazione di gioco sullo 0-0.

Soualiho Meïté entra per spezzare le manovre offensive dell'Ajax; il Benfica tiene comodamente a distanza i lancieri e a 13' dalla fine conquista un calcio di punizione all'altezza della bandierina. Lo batte Álex Grimaldo, Núñez svetta imperioso e anticipa André Onana in uscita, siglando il gol qualificazione per gli ospiti.

PlayStation® Player of the Match: Darwin Núñez (Benfica)

"Ha segnato un gol pesantissimo, ha lavorato molto per la squadra e si è impegnato al massimo per dare problemi alla difesa dell'Ajax. Un vero leader".

Osservatori tecnici UEFA

Highlights: Benfica - Ajax 2-2

Statistiche

Il Benfica è ai quarti per la prima volta dal 2015/16; non li supera dal 1990, quando è arrivato secondo.

Per il Benfica è stata appena la seconda vittoria in 17 partite contro le squadre olandesi (V8 P7), nonché la seconda vittoria in 15 gare esterne di Champions League.

L'Ajax non vince una gara casalinga della fase a eliminazione diretta di Champions League dal 1996. Da allora ha totalizzato quattro pareggi e cinque sconfitte.

Formazioni

L'Ajax

Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez, Blind; Edson Álvarez (Brobbey 81'), Berghuis (Klaassen 81'), Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt (Meite 46'); Everton (Yaremchuk 72'), Gonçalo Ramos (Paulo Bernardo 90'+1), Rafa Silva, Darwin Núñez (Diogo Gonçalves 81')