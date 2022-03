Qualificazioni Coppa del Mondo di Futsal: turno preliminare al via il 5 aprile

Il cammino verso la Coppa del Mondo FIFA di futsal 2024 inizia il 5 aprile con il turno preliminare.

Il turno preliminare prevede mini tornei in sede unica con sei gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni girone accedono al sorteggio del turno principale (6 luglio) insieme alle 24 nazioni che entrano in gara direttamente in questa fase. Si tratta del primo dei due turni con partite di andata e ritorno del ciclo biennale che deciderà le squadre europee qualificate alla fase finale a 24 squadre.

Gironi del turno preliminare

Gruppo A (6–9 aprile): Montenegro, Germania (nazione ospitante), San Marino, Gibilterra

Gruppo B (6–9 aprile): Norvegia (nazione ospitante), Danimarca, Cipro, Malta

Gruppo C (8–11 aprile): Kosovo, Armenia, Bulgaria (nazione ospitante), Scozia

Gruppo D (5–8 aprile): Turchia, Israele, Lituania (nazione ospitante), Irlanda del Nord

Gruppo E (9–12 aprile): Albania, Svezia (nazione ospitante), Andorra, Austria

Gruppo F (5–8 aprile): Moldavia (nazione ospitante), Grecia, Svizzera, Estonia

Le 24 squadre con i coefficienti più bassi a novembre 2021 partecipano al turno preliminare.

Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a gironi del turno principale insieme alle 24 nazioni che entrano in gara in questa fase: Spagna, Russia*, Portogallo (campione in carica), Kazakistan, Croazia, Serbia, Azerbaigian, Italia, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Polonia, Finlandia, Romania, Slovacchia, Georgia, Bielorussia, Olanda, Ungheria, Francia, Belgio, Lettonia, Macedonia del Nord.

*Russia sospesa fino a nuovo avviso

Verso la fase finale



Sorteggio turno principale: 6 luglio 2022, Nyon

Turno principale: gironi con gare di andata e ritorno da completarsi entro l'8 marzo 2023

Sorteggio spareggi turno principale: 10 marzo 2023, Nyon

Spareggi turno principale: 10–19 aprile 2023

Sorteggio turno elite: 5 luglio 2023, Nyon

Turno elite: gironi con gare di andata e ritorno da completarsi entro il 20 dicembre 2023

Sorteggio spareggi turno elite: 25 gennaio 2024, Nyon

Spareggi turno elite: 8–17 aprile 2024