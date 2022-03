Scozia e Polonia organizzano un'amichevole

In seguito alla decisione della FIFA di posticipare lo spareggio per la Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Scozia e Ucraina e di qualificare la Polonia direttamente in finale nel Percorso B, la UEFA prende atto che Scozia e Polonia hanno organizzato un'amichevole per giovedì 24 marzo 2022 ad Hampden Park, Glasgow (20:45 CET).

UEFA e FIFA desiderano ringraziare la Federcalcio scozzese e la Federcalcio polacca per la stretta collaborazione.