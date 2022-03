Cosa guardare in UEFA Champions League: Juventus - Villarreal, LOSC - Chelsea

Gli ottavi di UEFA Champions League si concludono con una sfida ancora in bilico tra Juventus e Villarreal e quella teoricamente meno complicata per il Chelsea contro il LOSC Lille.

In collaborazione con Expedia, ecco tutti gli spunti più interessanti.

Vlahović raccoglie l'eredità

Highlights: Villarreal - Juventus 1-1

Roberto Baggio, David Trezeguet, Alessandro Del Piero, Cristiano Ronaldo... La Juventus ha sempre avuto un attaccante capace di garantire una costante scorta di gol. Dai primi segnali, a raccogliere la loro eredità potrebbe essere Dušan Vlahović.

Come Baggio, Vlahović è arrivato dalla Fiorentina mentre i bianconeri faticavano a rimanere nelle zone alte della classifica. Il Divin Codino ha subito lasciato il segno negli anni '90 e il serbo ne ha seguito l'esempio dopo il suo arrivo a gennaio, con quattro gol nelle prime sei partite in bianconero.

Il Villarreal ha subito avuto una dimostrazione della prodezza del 22enne attaccante, a segno dopo soli 33 secondi: si tratta del gol più veloce di un esordiente titolare nella storia della Champions League. Il sottomarino giallo dovrà stare più attento a lui se vuole tornare da Torino con un risultato favorevole.



Il record di Mendy e la mission impossible del LOSC

Highlights: Chelsea - LOSC 2-0

Rimontare un 2-0 in Champions League non è raro, ma farlo contro un portiere come Edouard Mendy è molto difficile.

Con il clean sheet dell'andata, Mendy ha mantenuto la porta inviolata in ben 14 presenze su 18 in Champions League con il Chelsea (nove su 12 la scorsa stagione, cinque su sei in questa). Inoltre, il LOSC ha segnato appena quattro gol nelle altre quattro partite finora disputate.

Questo significa che l'undici di Jocelyn Gourvennec deve fare ciò che nessuna squadra ha mai fatto dopo questo turno di due stagioni fa: segnare due o più gol. Jonathan David e Burak Yılmaz, cinque reti in totale in questa edizione, offrono qualche speranza ai padroni di casa.