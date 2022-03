Andata ottavi di finale Europa Conference League: vincono Leicester, Marseille e Roma

Feyenoord e Slavia Praha vincono largamente l'andata degli ottavi di UEFA Europa Conference League.

Il Leicester si è imposto 2-0, mentre Marseille, Roma, Bodø/Glimt e PAOK hanno vinto di misura la propria gara. Pari dalle mille emozioni tra PSV Eindhoven e Copenhagen. Il ritorno è previsto per giovedì 17 marzo.

Sérgio Oliveira festeggia con i compagni della Roma ad Arnhem ANP via Getty Images

I giallorossi si impongono di misura nell’andata degli ottavi grazie al centrocampista portoghese Sérgio Oliveira, che nel primo tempo segna la rete decisiva e nella ripresa è espulso per doppia ammonizione.

Leggi il report completo della partita.

Statistica: la Roma ha vinto per 1-0 le ultime tre partite tra tutte le competizioni.

Il Rennes parte bene ma è il Leicester City a sbloccare il risultato verso la mezz'ora con Marc Albrighton dopo una bella azione di Harvey Barnes. Le due squadre giocano a viso aperto nella ripresa ma nei minuti di recupero arriva il gol di Kelechi Iheanacho (entrato dalla panchina) che regala un vantaggio rassicurante alle Foxes in vista del ritorno in Francia.

Arkadiusz Milik dopo aver portato in vantaggio il Marseille contro il Basel

Il rigore alla Panenka di Arkadiusz Milik al 20' e il raddoppio dello stesso attaccante polacco al 68' con una conclusione ravvicinata mettono in discesa la partita per il Marseille che però all'80' subisce la rete di Sebastiano Esposito che riaccende le speranze degli ospiti in vista del ritorno.

Ola Solbakken raggiunge Tammy Abraham della Roma in vetta alla classifica marcatori di UEFA Europa Conference League dopo il rigore trasformato nei minuti di recupero. Amahl Pellegrino porta in vantaggio i campioni di Norvegia al 39', ma al 73' Zakaria Aboukhlal segna il gol del pari prima della rete al 91' di Abraham.

Cody Gapko del PSV dopo il primo dei sue due gol contro il Copenhagen Getty Images

Partita dalle mille emozioni in Olanda tra PSV Eindhoven e Copenhagen che pareggiano 4-4. Ísak Bergmann porta subito in vantaggio i padroni di casa. Cody Gakpo pareggia i conti ma dopo meno di due minuti Pep Biel riporta in avanti gli olandesi. Sul finire del primo tempo il PSV va sul 3-1 con Lukas Lerager ma nella ripresa Ritsu Doan e Gakpo riportano la gara sul 3-3 poco dopo un errore dal dischetto dello stesso Gakpo. Al 78' Biel porta in vantaggio gli ospiti ma sul finale Eran Zahavi segna il 4-4 definitivo.

Jens Toornstra pareggia il vantaggio di Bibras Natcho del Partizan, ma dopo 40 secondi dalla ripresa, Nemanja Jović (entrato a partita in corso) riporta sopra i padroni di casa. Al 52' però gli ospiti acciuffano nuovamente il pari con un tiro al volo di Cyriel Dessers e al 64' vanno in vantaggio con Lutsharel Geertruida. Gli olandesi continuano a spingere e segnano il 4-2 con uno splendido gol al volo di Luis Sinisterra prima del 5-2 definitivo di Toornstra.

L'esultanza dello Slavia dopo il gol di Peter Olayinka contro il LASK Getty Images

Dopo soli tre minuti il LASK sblocca il risultato con Yira Sor. Lo stesso calciatore alla mezz'ora raddoppia dopo aver sprecato due chiare occasioni da gol. Nel secondo tempo lo Slavia colpisce due traverse e il LASK al 67' segna il gol che riaccende le speranze. Nei minuti finali però i padroni di casa segnano due gol con il capitano Peter Olayinka e con Ibrahim Traoré mettendo un'ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale.

Il Gent passa in vantaggio ma il gol di Alessio Castro-Montes viene annullato per fuorigioco. Le due squadre attaccano ma non sbloccano il risultato fino al 58' quando Jasmin Kurtić trova il gol con una punizione deviata in maniera decisiva da Sven Kums. Kurtić e Andrija Živković salteranno il ritorno perché erano diffidati.