Modifiche al Gruppo 5 del turno Elite di EURO Under 17 a seguito della sospensione della Russia

A seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA di sospendere tutte le rappresentative russe dalla partecipazione alle partite delle competizioni UEFA fino a nuovo avviso, il Gruppo 5 del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 17 si disputerà ora come un mini-torneo a tre squadre che coinvolgerà Lussemburgo (organizzatore), Inghilterra e Francia tra il 23 e il 29 marzo.

Come negli altri gironi, la squadra che arriverà prima si qualificherà per il torneo finale in Israele. Si qualificheranno anche le sette migliori seconde classificate degli otto gironi: contrariamente a quanto descritto nell'articolo 15.02 del regolamento della competizione, a causa del format modificato del gruppo 5, si terrà conto solo delle partite delle seconde classificate contro la vincitrice e la terza classificata del rispettivo girone.