Quarti di finale di Champions League: Bayern e Liverpool sono le prime qualificate

Bayern e Liverpool sono le prime due qualificate ai quarti di finale di questa edizione di UEFA Champions League.

Sorteggio quarti di finale Champions League Il sorteggio per quarti di finale e semifinali verrà trasmesso in diretta streaming venerdì 18 marzo da mezzogiorno su UEFA.com.

Perché può vincere

Molto semplicemente perché è il Bayern; finché è in corsa, può vincere. Nel prossimo turno ci saranno prove ancora più difficili ma con Robert Lewandowski in gran forma non c'è motivo per cui i bavaresi non possano puntare al loro settimo titolo.

Ranking UEFA: 1°

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Passata stagione: quarti di finale (S per i gol in trasferta col Paris)

Tutti i gol del Bayern nella fase a gironi

Questa stagione

Bilancio: V7 P1 S0 GF30 GS5

Miglior marcatore: Robert Lewandowski (12)

Ottavi di finale: 8-2 tot. contro Salzburg

Gruppo E: vincitore

La stagione finora

A parte il pareggio in casa del Salzburg, il Bayern ha disputato una stagione praticamente perfetta. Sette vittorie su otto partite, 30 gol segnati e appena cinque subiti. Ma è quello che faranno da adesso in poi che determinerà se la prima stagione di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi sarà un successo o meno.

La stella: Robert Lewandowski

L'instancabile attaccante polacco ha toccato nuove vette la passata stagione segnando il record di 41 gol nel campionato tedesco quando il suo Bayern ha vinto la nona Bundesliga consecutiva. Lewandowski ha mantenuto la stessa forma anche in questa stagione ed è attualmente il capocannoniere dell'edizione 2021/22 con 12 gol. Il polacco è inoltre il terzo miglior marcatore di sempre di Champions League.

L'allenatore: Julian Nagelsmann

Il 34enne è stato il degno successore di Hansi Flick avendo giocato fino a ora alcune grandi partite ed essendosi qualificato senza problemi ai quarti. Nel 2016 è diventato il più giovane allenatore nella storia della Bundesliga quando ha preso le redini dell'Hoffenheim a soli 28 anni conducendoli sino al quarto posto e a un piazzamento in Champions League. Poi ha continuato a brillare nelle due stagioni al Leipzig e infine la scorsa estate è approdato al Bayern.

Lo sapevi?

Il Bayern ha allungato la sua striscia di imbattibilità in trasferte di Champions League a 22 partite, grazie al pari di Kingsley Coman sul finale dell'andata degli ottavi contro il Salzburg.

Perché può vincere

La somiglianza con la trionfale stagione del 2019, quando ha vinto la Champions League, è che anche in questa il Liverpool insegue il Manchester City in campionato. Quando la squadra di Jürgen Klopp ha un obiettivo del genere, riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé. Se i Reds raggiungono il massimo della forma, e tutto funziona in un'armonia devastante, è difficile vedere qualcuno in grado di tenergli testa. Se in più si aggiunge il fattore Anfield, allora tutto diventa possibile.

Ranking UEFA: 3°

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Passata stagione: quarti di finale (S 1-3 tot. contro Real Madrid)

Tutti i gol del Liverpool nella fase a gironi

Questa stagione

Bilancio: V7 P0 S1 GF19 GS7

Miglior marcatore: Mohamed Salah (8)

Ottavi di finale: 2-1 tot. contro Inter

Gruppo B: vincitore

La stagione finora

Il Liverpool ha affrontato un cammino molto insidioso - infatti tra tutti gli avversari affrontati finora, solo l'Atlético non aveva mai vinto la competizione. Questo rende ancora più impressionante il suo cammino praticamente perfetto: otto partite e solo una sconfitta, ininfluente, nel ritorno contro l'Inter. Infatti, solo i nerazzurri hanno impensierito la compagine di Klopp che, come ogni grande squadra, ha comunque trovato un modo per passare il turno.

La stella: Mohamed Salah

L'attaccante egiziano è stato il volto di questo Liverpool da quando è arrivato dalla Roma nel 2017. Talento emergente al Basilea, nel 2014 è approdato in Inghilterra col Chelsea ma è col Liverpool che è esploso definitivamente. Grazie alla sua rapidità e intelligenza tattica, l'egiziano ha segnato 33 gol in Champions League coi Reds, e adesso sembra pronto a lasciare il segno anche in questa stagione.

L'allenatore: Jürgen Klopp

Allenatore del Liverpool dal 2015, Klopp ha condotto i Reds sul tetto d'Europa nel 2018/19 e al loro primo titolo in Premier League dopo 30 anni la stagione successiva. Attaccante trasformatosi in difensore al Mainz, da allenatore ha vinto due Bundesliga col Dortmund prima di trasferirsi sulla panchina di Anfield.

Lo sapevi?

Il Liverpool ha vinto la competizione sei volte – più di qualsiasi altro club inglese. Ha vinto gli stessi titoli del Bayern, e solo Milan e Real Madrid ne hanno più in bacheca.