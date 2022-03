Guida alle squadre di Women's EURO: Austria

Partite Gruppo A:

Mercoledì 6 luglio

Inghilterra - Austria (21:00 CET, Old Trafford)

Lunedì 11 luglio

Austria - Irlanda del Nord (18:00 CET, Southampton)



Venerdì 15 luglio

Austria - Norvegia (21:00 CET, Brighton & Hove)



Come si è qualificata: seconda Gruppo G (G8 V6 P1 S1 GF22 GS3)

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (2017)

Women's EURO 2017: semifinale

La stella: Nicole Billa



Osservata speciale: Laura Wienroither



Ct: Irene Fuhrmann

Tattica

A Fuhrmann piace lasciare gli avversari col dubbio fino alla fine e per questo le sue calciatrici sono molto duttili. Sotto la sua guida, l'Austria ha giocato sia con tre che quattro o cinque dietro, modulando anche lo schieramento tattico offensivo. Tuttavia, anche se gli schemi cambiano, il concetto centrale è sempre lo stesso: intensità e gioco di squadra. L'Austria pressa alto, si chiude bene in difesa ed è difficile per qualunque avversario fargli gol.

Tradizione

Questa è la seconda partecipazione appena a un Women's EURO per l'Austria, ma le aspettative sono molto alte dato che all'esordio nel 2017 è arrivata sino alla semifinale perdendo solo ai rigori contro la Danimarca. Non sarà una sopresa a Women's EURO 2022 dato che gli avversari conoscono bene le potenzialità delle austriache.