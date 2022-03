Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una piccola mano agli allenatori del fantacalcio Fantasy Football svelando le probabili formazioni delle gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Martedì 8 marzo

Highlights: Salzburg - Bayern 1-1 

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Lewandowski

Indisponibili: Goretzka (ginocchio), Davies (problemi cardiaci), Tolisso (coscia)

In diffida: Hernández

Salzburg: Köhn; Kristensen, Piątkowski, Wöber, Ulmer; Camara; Sučić, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi

indisponibili: Okoh (ginocchio), Koita (ginocchio), Onguéné (malattia)

In dubbio: Solet (coscia), Okafor (coscia), Šeško (coscia)

In diffida: Adeyemi, Camara, Seiwald, Ulmer

Highlights: Inter - Liverpool 0-2 

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Luis Díaz, Diogo Jota, Mané

In dubbio: Firmino (inguine), Matip (malattia), Thiago Alcántara (bicipite femorale)

In diffida: nessuno

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Martínez

indisponibili: Barella (squalificato)

In diffida: nessuno

Mercoledì 9 marzo

Highlights: Sporting CP - Man. City 0-5 

City: Ederson; João Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Sterling, Jesus, Grealish

indisponibili: Rúben Dias (bicipite femorale), Walker (squalificato)

In dubbio: Aké (non specificato), Palmer (piede)

In diffida: De Bruyne, João Cancelo

Sporting CP: Adán; Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Ugarte, Essugo, Matheus Reis; Sarabia, Slimani, Nuno Santos

indisponibili: Matheus Nunes (squalificato), Bragança (caviglia), Pedro Gonçalves (muscolare), João Palhinha (inguine)

In diffida: Feddal, João Palhinha, Pedro Porro

Highlights: Paris - Real Madrid 1-0 

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Nacho; Modrić, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

indisponibili: Casemiro (squalificato), Mendy (squalificato)

In dubbio: Kroos (muscolare), Valverde (influenza)

In diffida: Éder Militão

Paris: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Danilo; Messi, Mbappé, Neymar

indisponibili: Ramos (polpaccio), Kurzawa (schiena)

In dubbio: Hakimi (coscia), Herrera (occhio), Mbappé (piede)

In diffida: Danilo, Kimpembe, Paredes, Verratti

Martedì 15 marzo

Highlights: Benfica - Ajax 2-2 

Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

indisponibili: Stekelenburg (inguine), Pasveer (dito)

In dubbio: Brobbey (ginocchio)

In diffida: Edson Álvarez, Timber

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva, Darwin Núñez

indisponibili: Seferović (coscia)

In diffida: Grimaldo, João Mário, Otamendi, Rafa Silva, Weigl, Yaremchuk

Highlights: Atlético - Man. United 1-1 

United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo

In dubbio: Cavani (inguine), Ronaldo (anca), Varane (malattia), Shaw (malattia)

In diffida: Alex Telles, Shaw

Atlético: Oblak; Savić, Giménez, Reinildo; Llorente, De Paul, Lemar, Herrera, Renan Lodi; João Félix, Griezmann

indisponibili: Carrasco (squalificato), Hermoso (adduttore), Wass (ginocchio), Kondogbia (coscia)

In dubbio: Vrsaljko (anca), Correa (caviglia), Koke (coscia)

In diffida: João Félix, Kondogbia, Llorente, Reinildo, Suárez

Mercoledì 16 marzo

Highlights: Chelsea - LOSC 2-0 

LOSC: Leo Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Tiago Djaló; Renato Sanches, André, Xeka, Bamba; Ben Arfa, David

In diffida: Burak Yılmaz, Fonte

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Saúl Ñíguez; Mount, Havertz, Pulišić

indisponibili: Chilwell (ginocchio)

In dubbio: Alonso (malattia), Azpilicueta (contusione)

In diffida: Loftus-Cheek

Highlights: Villarreal - Juventus 1-1 

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahović

indisponibili: Chiesa (ginocchio), McKennie (piede)

In dubbio: Bonucci (coscia), Zakaria (coscia), Dybala (coscia), Chiellini (polpaccio)

In diffida: Cuadrado, Rabiot

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma

In dubbio: Gerard Moreno (polpaccio), Alcácer (polpaccio), Alberto Moreno (ginocchio), Rubén Peña (spalla)

In diffida: Alberto Moreno, Parejo, Rulli