Europa League: anteprima partite d'andata degli ottavi di finale

Negli ottavi di finale di UEFA Europa League, le otto vincitrici della fase a gironi affronteranno le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. E ricorda che la regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi il risultato che vedi è quello definitivo!

Mercoledì 9 marzo

Highlights finale 2004: Porto - Monaco 3-0

I tifosi del Porto sicuramente ricorderanno la vittoria della squadra allenata allora da José Mourinho nei quarti di finale dell'edizione 2003/04 di UEFA Champions League poi vinta proprio dai portoghesi. I campioni di Francia non hanno mai battuto il Porto in quattro precedenti (P1 S3) e hanno perso entrambe le gare giocate in trasferta senza segnare un solo gol. Il tecnico dei francesi, Peter Bosz, però, ha motivo per essere ottimista: "L'OL non ha mai battuto il Porto in Europa ma io sì col Leverkusen". La squadra tedesca allenata da Bosz ha battuto complessivamente 5-2 i Dragoni nei sedicesimi di UEFA Europa League 2019/20.

Lo sapevi?

Il Porto ha vinto le ultime sei partite contro club francesi e non perde da 11 gare in casa contro formazioni di Ligue 1 (V9 P2), ovvero dalla sconfitta per 2-0 col Nantes a settembre 1971.

Highlights: Betis - Leverkusen 1-1 

La prospettiva di una finale nella propria città – anche se non nel proprio stadio – è una motivazione aggiuntiva per il Real Betis, ma il tecnico Manuel Pellegrini è ben consapevole della difficoltà della sfida contro l'Eintracht. I tedeschi infatti hanno vinto il proprio girone senza subire sconfitte (V3 P3) e nel 2018/19 sono arrivati sino alla semifinale della competizione uscendo solo contro i futuri campioni del Chelsea ai rigori. "Sarà difficile", ha detto il cileno, mentre il suo collega, Oliver Glasner, è ottimista: "Adesso non dobbiamo più fermarci".

Lo sapevi?

Il Betis è imbattuto in gare europee giocate in casa contro avversari tedeschi da tre partite (V2 P1), l'ultima partita è stato un 1-1 contro il Leverkusen nella fase a gironi di questa edizione.

Giovedì 10 marzo

Il Siviglia contro i club inglesi

Il tabloid inglese 'Sun' ha descritto il sorteggio del West Ham contro i sei volte campioni e padroni di casa della finale come 'un incubo'. La squadra di David Moyes tuttavia potrebbe non essere così intimidito dato che sta disputando una grande stagione ed è una protagonista assoluta della Premier League. "Volevo una grande partita e voglio affrontare le grandi d'Europa", ha detto l'ex tecnico di Manchester United ed Everton che punta a un ritorno in quello stadio per la finale. "Sarebbe fantastico tornare una seconda volta in questo stadio, quindi cerchiamo di prenderci confidenza".

Lo sapevi?

L'ultima inglese a giocare in trasferta a Siviglia è stata un'altra squadra di Londra, ovvero il Chelsea che nella fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League ha vinto 4-0 grazie al poker di Olivier Giroud.

Prossime tappe? Le vincitrici delle sfide si qualificheranno ai quarti di finale il cui sorteggio sarà venerdì 18 marzo. Verranno effettuati anche gli accoppiamenti delle semifinali e un sorteggio per motivi burocratici della finale che si giocherà il 18 maggio allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

Highlights: Dortmund - Rangers 2-4 

I Rangers hanno vinto due dei tre celebri precedenti tra le squadre, ma se i Light Blues sono di poco in vantaggio negli scontri diretti (V3 P2 S2), il tecnico Giovanni van Bronckhorst – reduce dall'eliminazione del Borussia Dortmund – sa che sarà una sfida molto delicata: "Sono arrivati primi nel girone e conosciamo bene la loro forza". Dejan Stanković invece confida nel fattore Europa per la sua 'Stella Rossa': "L'Europa è sempre magica per il Crvena zvezda. Nessuno può impedirci di sognare e pensare in grande".

Lo sapevi?

I Rangers sono imbattuti in casa contro il Crvena zvezda (V2 P1), ma non vincono da tre partite a Belgrado (P1 S2).

Highlights: Braga - Sheriff 2-0 (3-2 dcr)

Il Monaco ha stravinto il Gruppo B chiudendo da imbattuto davanti Real Sociedad, PSV Eindhoven e Sturm Graz, ma se sulla carta il Braga sembra meno temibile, l'allenatore dei francesi, Philippe Clement, non vede i vice campioni di UEFA Europa League 2011 come vittima sacrificale. "Stiamo entrando nella fase a eliminazione diretta, quindi tutte le squadre ancora in corsa hanno qualità", ha detto il belga. "A questo punto non c'è molta differenza tra le squadre". Il Braga ha fatto sentire il suo peso; la sua squadra è giovane ed è trascinata dai gol di Ricardo Horta e dalla creatività di Iuri Medeiros.

Lo sapevi?

Il Braga ha perso i due precedenti a eliminazione diretta contro club francesi: col Paris Saint-Germain negli ottavi di Coppa UEFA 2008/09, e col Marseille nei sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18.

Highlights: Olympiacos - Atalanta 0-3 

Eliminato dal Köln nella Coppa UEFA 1990/91 e dal Dortmund nella UEFA Europa League 2017/18, l'Atalanta non ha mai brillato contro avversari tedeschi ma da allora è molto cresciuta. Adesso affronterà il Leverkusen, finalista di UEFA Champions League nel 2002, col tecnico dei tedeschi, Gerardo Soane, che ha detto della squadra di Gian Piero Gasperini dopo il sorteggio: "Ha qualità da Champions League e gioca un calcio affascinante". Il presidente del club italiano, Antonio Percassi, ha detto: "L'Atalanta darà tutto in campo come sempre: fa parte del nostro DNA".

Lo sapevi?

L'Atalanta in questa stagione europea ha segnato 17 gol; solo in una partita non è riuscita a segnare due o più gol: quando ha battuto lo Young Boys 1-0 in casa.

Highlights: Napoli Barcellona 2-4 

Se la stagione del Barcellona è stata turbolenta, lo è stata ancora di più quella del Galatasaray. Il club di Istanbul è a metà classifica nel campionato turco ed è quasi fuori dai giochi per la qualificazione a un posto europeo quindi punta tutto sulla UEFA Europa League. Xavi Hernández sembra aver dato una svolta alla stagione del Barcellona da quando è arrivato, mentre il neo tecnico Domenèc Torrent (un tempo vice di Pep Guardiola al Camp Nou) ha ottenuto risultati incoraggianti con il Cimbom, anche grazie al portiere Iñaki Peña in prestito dal Barcellona.

Lo sapevi?

Il bilancio del Barcellona in otto precedenti europei contro il Galatasaray è V5 P2 S1.