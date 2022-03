Andata ottavi di finale, Barcellona - Galatasaray: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Barcellona e Galatasaray si affronteranno giovedì 10 marzo per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Barcellona - Galatasaray in breve Quando: giovedì 10 marzo (21:00 CET)

Dove: Camp Nou, Barcellona, Spagna

Cosa: andata ottavi di finale UEFA Europa League

La vincente: si qualifica ai quarti di finale di UEFA Europa League; la perdente esce dall'Europa

Come seguirla: qui potrai seguire gli aggiornamenti in tempo reale

Dove guardare Barcellona - Galatasaray in TV

Scopri dove puoi seguire la partita di UEFA Europa League in TV.

Come si sono qualificate?

Highlights: Napoli - Barcellona 2-4

Dopo aver fallito la qualificazione dal girone di UEFA Champions League per la prima volta dal 2003/04, il Barcellona ha dovuto superare un test difficile per accedere alla fase a eliminazione diretta. I Blaugrana infatti sono stati accoppiati nel sorteggio degli spareggi al Napoli. Dopo una certa delusione dopo l'andata terminata 1-1 in casa, la squadra di Xavi Hernández nel ritorno ha mostrato tutto il suo potenziale vincendo 4-2 in Italia.

Il Galatasaray invece ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in fasi a gironi UEFA allungando la sua imbattibilità europea di questa stagione a dieci partite. Le vittorie in casa contro Lazio e Marseille sono stati i punti più alti, mentre gli 0-0 contro le stesse squadre nel ritorno hanno dimostrato quanto solida sia la formazione turca.

Probabili formazioni

Barcellona: a seguire

Galatasaray: a seguire

Precedenti Partite: 8

Vittorie Barcellona: 5

Vittorie Galatasaray: 1

Pareggi: 2



Stato di forma

Barcellona

Ultime sei partite (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVVPPVV

Situazione attuale: 4° in Liga

Galatasaray

Ultime sei partite (tutte le competizioni, la più recente per prima): VVPPSS

Situazione attuale: 12° in Süper Lig

Il parere degli esperti

A seguire

Le parole degli allenatori

A seguire