UEFA Europa League: cosa guardare agli ottavi di finale

La UEFA Europa League giunge alle fasi più calde con tante squadre blasonate e con qualche rivelazione ancora in gara.

Enterprise Rent-A-Car presenta la guida di UEFA.com agli spunti più interessanti delle gare di andata degli ottavi.

Ottavi di finale Rangers (SCO) - Crvena zvezda (SRB)

Braga (POR) - Monaco (FRA)

Porto (POR) - Lyon (FRA)

Atalanta (ITA) - Leverkusen (GER)

Sevilla (ESP) - West Ham (ENG)

Barcelona (ESP) - Galatasaray (TUR)

Real Betis (ESP) - Eintracht Frankfurt (GER) Gare di andata in programma il 9/10 marzo, ritorno il 17 marzo. * Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA, la sfida tra Leipzig e Spartak Moskva non si disputerà più come da programma. Il Leipzig è qualificato direttamente ai quarti di finale.

Jordi Alba fa 100

Highlights: Napoli - Barcelona 2-4

La gara tra Galatasaray e Barcellona ha un sapore di UEFA Champions League e potrebbe essere un'occasione importante per uno dei beniamini del Camp Nou: Jordi Alba, che si prepara a collezionare la 100esima presenza nelle competizioni UEFA per club. Il difensore, 32 anni, ha detto una volta che il suo compito principale era far arrivare la palla a Lionel Messi, ma ha esibito una grande classe da quando l'argentino è andato a Parigi.

Xavi Hernández ha chiesto ai giocatori più esperti di assumersi maggiori responsabilità: "Devono guidare la squadra. Daremo loro importanza in spogliatoio e dovranno tirare le fila nei momenti che contano". Alba cercherà di farlo contro il Galatasaray e magari sceglierà di servire Pierre-Emerick Aubameyang, che finora ha segnato 26 gol in UEFA Europa League e, con altri sette, raggiungerà Radamel Falcao (Porto e Atlético) come miglior marcatore di tutti i tempi della competizione.

Betis aiming to upstage neighbours Sevilla

Highlights: Betis 4-3 Celtic

Lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Siviglia ospiterà la finale di UEFA Europa League, ma se i romantici vorrebbero vedere i sei volte vincitori di Coppa UEFA/UEFA Europa League conquistare il titolo numero sette nello stadio di casa, i vicini del Real Betis adoreranno l'opportunità di salire sul palco loro vicini. La squadra di Manuel Pellegrini ha esordito in casa contro l'Eintracht Frankfurt come una delle poche squadre degli ottavi di finale che non hanno mai raggiunto una finale UEFA importante. La loro motivazione per farlo in questa stagione è alta, anche perché questa è destinata a essere l'ultima stagione del grande club Joaquín, il 40enne ha detto: "L'altro giorno ho giocato con giocatori che non erano nemmeno nati quando ho fatto il mio debutto per Betis. Ho già superato la data di scadenza." Sembra ancora abbastanza forte, bada, e il Betis rimane una squadra speciale, con il centrocampista messicano Andrés Guardado che spiega: "La gente non ha idea, non può immaginare la passione che c'è per il Real Betis, non solo qui a Siviglia ma in tutto Spagna."

Revitalised Rangers angling for something big

La passione è anche un segno distintivo dei Rangers, con la squadra di Glasgow desiderosa di continuare la sua avventura europea dando il benvenuto al Crvena zvezda. Dopo la partenza di Steven Gerrard per il Liverpool, il club si è rivolto a formare il centrocampista Giovanni van Bronckhorst per portarli avanti. L'olandese sta affrontando una dura battaglia con il Celtic mentre i Light Blues cercano di mantenere il titolo scozzese, ma il successo europeo sembra una vera possibilità dopo il successo contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale, una vittoria per 4-2 in Germania prima di un 2 Pareggio casalingo -2. "Se riesci a battere il Dortmund e ottenere un buon risultato in casa, devi darti fiducia", ha detto l'ex giocatore del Barcellona. "Stiamo affrontando una dura opposizione nel prossimo turno, quindi per noi è un grande momento per sfidarci contro i migliori e assicurarci di ottenere di nuovo delle buone prestazioni". Perdendo i finalisti in questa competizione nel 2007/08, l'unico grande titolo europeo dei Rangers rimane la Coppa delle Coppe, vinta a Barcellona nel 1972. Cinquanta anni, è ora di brillare di nuovo?

Abolita la regola dei gol in trasferta Seguendo la raccomandazione del Comitato Competizioni UEFA per club e del Comitato Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato a giugno la proposta di eliminare la cosiddetta regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni UEFA per club. Con la decisione di eliminare questa regola, le sfide in cui le due squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite non sono più decisi dal numero di gol segnati in trasferta, ma da due tempi supplementari di 15 minuti e, se necessario, dai calci di rigore. .

Le date

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale Getty Images

Fase a eliminazione diretta

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)