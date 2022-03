Atalanta - Leverkusen, UEFA Europa League: precedenti e statistiche

Per la sua 50° partita in UEFA Europa League, il Bayer Leverkusen vola in Italia per affrontare per la prima volta nella sua storia l'Atalanta, ovvero l'ultima formazione della Serie A ancora in corsa agli ottavi di finale.

• L'Atalanta è entrata in Europa League dopo aver fallito la terza qualificazione consecutiva dalla fase a gironi di UEFA Champions League. Con la sconfitta all'ultima giornata del Gruppo F per 2-3 in casa contro il Villarreal, i bergamaschi sono arrivati terzi, a quattro punti dagli spagnoli e a cinque dalla capolista Manchester United. Negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, i nerazzurri si sono sbarazzati senza troppe difficoltà dell'Olympiacos vincendo 2-1 in casa e 3-0 in trasferta.

• Il Leverkusen invece ha vinto il Gruppo G di UEFA Europa League con una gara d'anticipo, conquistando 13 punti in un girone che comprendeva Real Betis, Celtic e Ferencváros. L'unica sconfitta del girone è stata alla sesta giornata in Ungheria.

Precedenti

• Sebbene sia la prima volta dell'Atalanta contro il Leverkusen, per la squadra italiana è la seconda sfida a eliminazione diretta di UEFA Europa League contro un avversario tedesco. La prima volta, contro il Borussia Dortmund nei sedicesimi del 2017/18, si è conclusa con una eliminazione (2-3 t, 1-1 c). L'altro unico precedente UEFA della squadra di Bergamo contro un club tedesco è stato nel terzo turno della Coppa UEFA 1990/91 quando ha battuto il Köln per 2-1 tra andata e ritorno (1-1 t, 1-0 c).

• Questo è il 22esimo incontro del Leverkusen contro un avversario italiano. La squadra tedesca ha vinto appena cinque dei 21 precedenti (P5 S11), e ha perso le ultime quattro volte, l'ultima per 2-1 contro l'Inter nel quarto di finale a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2019/20 giocato a Düsseldorf. Mentre il bilancio dei Werkself in doppi confronti contro club italiani è Q2 E2, il bilancio in Italia è V1 P3 S6, con tre sconfitte nelle ultime tre trasferte, di cui l'ultima in casa della Juventus (0-3) nella fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League.

Stato di forma

Atalanta

• L'Atalanta è arrivata terza in Serie A nel 2020/21 qualificandosi per la terza volta consecutiva alla fase a gironi di UEFA Champions League. La Dea è arrivata anche seconda in Coppa Italia avendo perso 2-1 la finale di Reggio Emilia contro la Juventus.

• Il club di Bergamo non si era mai qualificato in UEFA Champions League prima del 2019/20, quando è arrivato sino ai quarti uscendo solo contro il Paris Saint-Germain. Nel 2020/21 ha raggiunto nuovamente la fase a eliminazione diretta dove però è uscito agli ottavi contro il Real Madrid mentre in questa edizione non è riuscito a fare la tripletta di qualificazioni avendo vinto una sola partita su sei nel girone (1-0 in casa contro il fanalino di coda Young Boys) e arrivando terzo con sei punti.

• Questa è la prima partecipazione dell'Atalanta agli ottavi di finale di UEFA Europa League, con l'unico precedente in una fase a eliminazione diretta risalente a 32 anni fa e conclusasi per mano del Dortmund.

• Anche se la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto solo due delle ultime otto gare europee giocate a Bergamo (P3 S3), la recente vittoria contro l'Olympiacos ha permesso all'Atalanta di restare imbattuta in casa in UEFA Europa League o Coppa UEFA (V7 P6).

Leverkusen

• Col sesto posto in Bundesliga nel 2020/21, il Leverkusen si è qualificato per la quarta volta consecutiva in UEFA Europa League. Nel 2019/20 è arrivato sino ai quarti di finale - dopo il terzo posto nel girone di UEFA Champions League - mentre nella passata stagione è uscito ai sedicesimi perdendo contro i campioni di Svizzera dello Young Boys (3-4 t, 0-2 c), il cui allenatore Gerardo Seoane siede adesso sulla panchina della BayArena.

• Questa è la settima presenza del club alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League – record tedesco. Il Leverkusen non ha mai fallito la qualificazione dalla fase a gironi e ha vinto il proprio girone per tre volte consecutive, compreso la passata stagione quando, con in panchina Peter Bosz, ha raccolto 15 punti e segnato 21 gol – uno meno del record della competizione detenuto dal Napoli – dominando un gruppo nel quale c'erano anche Slavia Praha, Nice e Hapoel Beer-Sheva. In questa edizione ha segnato 14 gol, di cui quattro nei 4-0 in trasferta col Celtic e in casa col Betis.

• Il Leverkusen è agli ottavi di UEFA Europa League per la quarta volta. La compagine tedesca è uscita le prime due volte col Villarreal (2-3 c, 1-2 t nel 2010/11; 0-2 t, 0-0 c nel 2015/16) ma ce l'ha fatta alla terza due stagioni fa contro i Rangers (3-1 t, 1-0 c) prima di uscire ai quarti contro l'Inter.

• Il Leverkusen ha vinto nove delle ultime 20 trasferte europee (P5 S6) e ha un bilancio complessivo in trasferte della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League di V4 P1 S4. In questa fase a gironi ha vinto in casa del Celtic, pareggiato in trasferta col Betis (1-1) e perso sul campo del Ferencváros (0-1).

Modifiche alle rose di UEFA Europa League

Atalanta

Entrate: Jérémie Boga (Sassuolo, prestito), Valentin Mihăilă (Parma, prestito)

Uscite: Robin Gosens (Inter, prestito), Josip Iličić, Matteo Lovato (Cagliari, prestito), Roberto Piccoli (Genoa, prestito)

Leverkusen

Entrate: Sardar Azmoun (Zenit), Timothy Fosu-Mensah, Lennart Grill

Uscite: Nadiem Amiri (Genoa, prestito), Panagiotis Retsos (Verona), Emrehan Gedikli (Trabzonspor)

Collegamenti e curiosità

• L'attaccante del Leverkusen, Patrik Schick, ha giocato in Italia con Sampdoria (2016/17) e Roma (2017–19), ma non ha mai segnato all'Atalanta in tre partite (P1 S2). Anche il suo compagno di squadra Moussa Diaby ha giocato due partite di Serie A ma col Crotone nel 2018.

• L'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel, è stato il partner offensivo di Schick alla Sampdoria. I due sono stati i migliori marcatori del club di Genoa in Serie A nel 2016/17 con 11 gol a testa.

• Marten de Roon dell'Atalanta e Daley Sinkgraven del Leverkusen sono stati compagni all'Heerenveen dal 2013 al 2015.

• Compagni di nazionale:

Jeremie Boga e Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

Juan Musso e Lucas Alario, Exequiel Palacios (Argentina)

Aleksei Miranchuk e Andrei Lunev (Russia)

• Il Leverkusen ha giocato più partite (49) e vinto più gare (28) di qualsiasi altro club tedesco in UEFA Europa League, dalla fase a gironi alla finale. Inoltre ha segnato 96 gol e punta a diventare il 14esimo club a raggiungere la tripla cifra nel torneo.

• Il Leverkusen è uno dei cinque club degli ottavi di UEFA Europa League ad aver vinto in passato il trofeo: nel 1988 quando si chiamava ancora Coppa UEFA.