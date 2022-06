UEFA Europa Conference League: guida agli ottavi di finale

Con l'arrivo degli ottavi di finale, si avvicina sempre più la finale dell'edizione inaugurale della UEFA Europa Conference League, che si giocherà alla National Arena di Tirana. Riuscirà l'Olanda a vincere avendo quattro squadre agli ottavi? E il Rennes supererà gli ottavi per la prima volta nella sua storia? E la Roma giustificherà la sua fama di 'favorita'?

Enterprise Rent-A-Car presenta la guida di UEFA.com agli ottavi di finale.

Ottavi di finale PAOK (GRE) - Gent (BEL)

Vitesse (NED) - Roma (ITA)

Slavia Praha (CZE) - LASK (AUT)

Partizan (SRB) - Feyenoord (NED)

Marseille (FRA) - Basel (SUI)

Leicester (ENG) - Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (NED) - Copenhagen (DEN)

Bodø/Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (NED) Le gare d'andata si giocheranno il 10 marzo, quelle di ritorno una settimana dopo.

L'Olanda sogna in grande

Highlights finale 2002: Feyenoord - Dortmund 3-2 

Sono passati 20 anni dall'ultimo titolo europeo importante dell'Olanda, ovvero da quando Pierre van Hooijdonk ha portato il Feyenoord al successo in Coppa UEFA a Rotterdam. I club dell'Eredivisie ci sono andati vicini da allora, in particolare l'Ajax che ha raggiunto la finale di UEFA Europa League nel 2017, ma non sono riusciti a superare il traguardo - l'attesa potrebbe presto finire? I numeri sono indubbiamente dalla loro parte dato che il Feyenoord è tra le quattro squadre olandesi agli ottavi di Europa Conference League insieme a PSV Eindhoven, AZ Alkmaar e Vitesse.

Più Coppe dei Campioni/Coppe UEFA/Europa League per nazione 31 Spagna

23 Inghilterra

21 Italia

14 Germania

10 Olanda

Ancora un esame d'inglese per il Rennes

Guarda lo splendido gol del Rennes contro l'Arsenal nel 2019

Il Rennes non ha mai superato gli ottavi in grandi competizioni europee ma i bretoni nelle ultime quattro stagioni si sono affermati come avversari molto temibili a livello europeo. In questo periodo hanno affrontato quattro avversari inglesi, col Leicester che sa bene quanto sia ostico giocare contro di loro. Il Rennes ha pareggiato 2-2 col Tottenham in questa fase a gironi e nel 2019 ha spaventato l'Arsenal battendolo 3-1 nell'andata dei sedicesimi, salvo poi perdere 3-0 nel ritorno in Inghilterra.

Abolita la regola dei gol in trasferta La regola dei gol in trasferta è stata abolita in tutte le competizioni UEFA di questa stagione. Ciò significa che se le sfide sono in pareggio per numero di gol dopo il ritorno, si andrà ai supplementari o ai rigori se necessario.

Il ritorno della Roma

Europa Conference League: conosciamo le squadre degli ottavi

"È la sfida più difficile ma anche la più bella", ha detto il tecnico del Vitesse, Thomas Letsch, dopo il sorteggio. "Probabilmente loro sono i favoriti del torneo". Ben 91 posizioni separano le due squadre nel ranking UEFA ma l'allenatore della Roma, José Mourinho, sa bene cosa significhi prendere sotto gamba un avversario in questa competizione; infatti il Bodø/Glimt è ancora più in basso nel ranking e ha travolto i Giallorossi per 6-1 nella fase a gironi. Difficile fare un pronostico ma di sicuro ci saranno gol e spettacolo dato che solo il Bodø/Glimt ha fatto più gol nel torneo.

Le date

La National Arena di Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)