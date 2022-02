Ottavi di finale, Bayern - Salzburg: dove guardarla, probabili formazioni e modifiche alle rose

Bayern e Salzburg si affronteranno martedì 8 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Quando : martedì 8 marzo (21:00 CET) Dove : Fußball Arena München, Monaco di Baviera Cosa : ritorno ottavi di finale UEFA Champions League Situazione : pareggio 1-1 dopo l'andata Come seguirla : qui potrai leggere tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Il Salzburg ha sfiorato il colpaccio. Entrato dalla panchina, dopo pochi minuti Chikwubuike Adamu ha portato in vantaggio i campioni d'Austria a metà del primo tempo. Il risultato è rimasto invariato sino al 90', quando Kingsley Coman ha infranto i sogni di gloria dei tifosi del Salzburg realizzando la rete del pari che lascia tutto invariato in vista del ritorno.

Bayern: Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski

Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Probabili formazioni per il ritorno a seguire

Abolita la regola dei gol in trasferta

Nel 2021/22 se le partite resteranno in parità per numero di gol dopo il ritorno, la gara andrà ai supplementari e ai rigori se necessario, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.