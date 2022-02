Statistiche Europa Conference League: i protagonisti del ritorno degli spareggi

UEFA.com pubblica una serie di statistiche che mettono in evidenza l'elevato tasso tecnico della UEFA Europa Conference League, la più nuova competizione europea per club.

In questo articolo presentato da Swissquote, esaminiamo i dati delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, per vedere i giocatori che hanno ottenuto i migliori punteggi.



Passaggi completati

Highlights: Bodø/Glimt - Celtic 2-0

97: Carl Starfelt (Celtic)

83: Stephen Welsh (Celtic)

73: Kevin Medina (Qarabağ)

69: Filip Panák (Sparta Praha)

Cross completati

Highlights: Slavia Praha - Fenerbahçe 3-2 

5: Srdjan Plavšić (Slavia Praha)

3: Abdellah Zoubir (Qarabağ)

Palloni recuperati

Highlights: Vitesse - Rapid Wien 2-0 

13: Kevin Wimmer (Rapid Wien)

12: Danilho Doekhi (Vitesse)

12: Alois Oroz (Vitesse)

11: Ibrahim Sangaré (PSV)

Disimpegni

Highlights: Partizan - Sparta Praha 2-1 

15: Igor Vujačić (Partizan)

7: Mads Thychosen (Midtjylland)

7: Boubacar Kamara (Marseille)

7: Dávid Hancko (Sparta Praha)

6: Marcel Tisserand (Fenerbahçe)

Parate

Highlights: Randers - Leicester 1-3 

5: Kasper Schmeichel (Leicester)

5: Joël Drommel (PSV)

5: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland)

5: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

4: Joe Hart (Celtic)