Le squadre degli ottavi di UEFA Europa League

Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League raggiungono le otto vincitrici dei gironi agli ottavi di finale.

Le squadre degli ottavi Teste di serie

Crvena zvezda (SRB)

Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG) Non teste di serie

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Betis (ESP)

Braga (POR)

Leipzig (GER)

Porto (POR)

Rangers (SCO)

Sevilla (ESP)

Ranking UEFA: 25

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo F di Champions League (V1 P3 SL2 GF12 GS13), 5-1 tot. contro Olympiacos (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 4-1 tot. contro Real Madrid)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91)

Ranking UEFA: 7

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo E di Champions League (V2 P1 S3 GF2 GS9), 5-3 contro Napoli (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 5-2 tot. contro Paris)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1975/76, 1977/78, 1995/96, 2000/01)

Ranking UEFA: 82

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo G (V3 P1 S2 GF12 GS12), 3-2 tot. contro Zenit (spareggi)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1998/99, 2005/06, 2013/14)

Ranking UEFA: 40

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo F (V3 P1 S2 GF12 GS9), 2-2 tot. 3-2 dcr contro Sheriff (spareggi)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 5-1 tot. contro Roma)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2010/11)

Ranking UEFA: 37

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo F (V3 P2 S1 GF6 GS4)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S ai gol in trasferta contro AC Milan)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1978/79)

Ranking UEFA: 35

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo D (V3 P3 S0 GF10 GS6)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80)

Ranking UEFA: 55

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo E (V3 P3 S0 GF7 GS3)

Scorsa stagione: spareggi (S 2-1 contro Rangers)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1999/2000)

Ranking UEFA: 18

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo A di Champions League (V2 P1 S3 GF15 GS14), 5-3 tot. contro Real Sociedad (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2017/18)

Le squadre degli ottavi per nazione ENG: West Ham

ESP: Barcelona, Real Betis, Sevilla

FRA: Lyon, Monaco

GER: Eintracht Frankfurt, Leipzig, Leverkusen

ITA: Atalanta

POR: Braga, Porto

RUS: Spartak Moskva

SCO: Rangers

SRB: Crvena zvezda

TUR: Galatasaray

Ranking UEFA: 31

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo G (V4 P1 S1 GF14 GS5)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 6-3 tot. contro Young Boys)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1997/98)

Ranking UEFA: 22

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo A (V5 P1 S0 GF16 GS5)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA: 71

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo B (V3 P3 S0 GF4 GS3)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1996/97)

Ranking UEFA: 17

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo B di Champions League (V1 P2 S3 GF4 GS11), 4-3 tot. contro Lazio (spareggi)

Scorsa stagione: quarti di finale di Champions League (S 1-2 tot. contro Chelsea)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Grandi parate in Europa League: ritorno spareggi

Ranking UEFA: 39

Cammino qualificazione: secondo posto Gruppo A (V2 P2 S2 GF6 GS5), 6-4 tot. contro Dortmund (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 3-1 tot. contro Slavia Praha)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2007/08)

Ranking UEFA: 11

Cammino qualificazione: terzo posto Gruppo G di Champions League (V1 P3 S2 GF5 GS5), 3-2 tot. contro Dinamo Zagreb (spareggi)

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S 5-4 tot. contro Dortmund)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)

Ranking UEFA: 60

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo C (V3 P1 S2 GF10 GS9)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1997/98)

Ranking UEFA: 76

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo H (V4 P1 S1 GF11 GS3)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2021/22)