Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Barcellona, Atalanta e Leipzig vincono e convincono

Rangers, Siviglia e Porto resistono agli assalti degli avversari e vanno agli ottavi mentre Barcellona, Atalanta e Leipzig si qualificano senza troppe difficoltà.

UEFA.com vi racconta le partite di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

Gli specialisti di Europa League superano il turno nonostante la sconfitta nella capitale croata. I padroni di casa devono scalare una montagna dopo la sconfitta per 3-1 dell'andata ma nel primo tempo creano una sola vera occasione che Yassine Bounou devia senza troppe difficoltà.

Nella ripresa il Siviglia resiste agli assalti della Dinamo ma cade verso l'ora di gioco quando un tocco di mani di Marcos Acuña regala il rigore che Mislav Oršić trasforma. I padroni di casa tentano l'assalto nei minuti finali ma gli spagnoli resistono e si qualificano agli ottavi.

Statistica: il Siviglia non è andato in gol per la terza volta appena nelle ultime 19 partite di Europa League.

L'Atalanta raggiunge gli ottavi di Europa League per la prima volta nella sua storia grazie a una prestazione dominante in Grecia. Gli ospiti iniziano la sfida del Pireo con un vantaggio minimo e, dopo alcune occasioni mancate, a cinque minuti dalla fine del primo tempo segnano l'1-0 con Joakim Mæhle su assist di De Roon.

Con l'Olympiacos sbilanciato in avanti alla ricerca del pari, Ruslan Malinovskyi segna due gol in tre minuti - di cui il secondo con una conclusione imparabile dalla distanza - blindando la qualificazione.

La statistica: questa è la settima trasferta europea dell'Atalanta nella fase a eliminazione diretta e la seconda vittoria appena (P1 S4).

L'esultanza dei giocatori dell'Atalanta nel Pireo AFP via Getty Images

Gli ospiti prendono il pallino del gioco sin dalle prime battute e vengono premiati al 39' con un rigore che viene ribattuto in rete da Willi Orbàn dopo la parata di Mathew Ryan sul tiro dagli 11 metri di André Silva.

Tutto sembra perduto per i padroni di casa che subiscono il 2-0 con André Silva, ma poco dopo la rete di Martín Zubimendi riaccende le speranze della Real. Nei minuti finali, tuttavia, il rigore trasformato con freddezza da Emil Forsberg spegne qualsiasi velleità degli spagnoli.

La statistica: il Leipzig ha segnato 13 gol in quattro trasferte europee di questa stagione.

La Lazio non riesce a conquistare gli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, nel ritorno degli spareggi, la sfida si chiude sul 2-2: Ciro Immobile illude i Biancocelesti di Maurizio Sarri, che si vedono sopravanzare dalle reti di Mehdi Taremi e di Mateus Uribe prima di trovare il pareggio in pieno recupero con Danilo Cataldi.

La statistica: il 20° gol di Ciro Immobile in competizioni UEFA con la Lazio gli ha permesso di raggiungere l'attuale detentore del primato del club, Simone Inzaghi.

Prossime tappe Le vincitrici parteciperanno al sorteggio degli ottavi di finale di venerdì e non saranno teste di serie. Le teste di serie saranno Crvena zvezda, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskva e West Ham.

Il Barcellona batte 4-2 il Napoli nella gara di ritorno degli spareggi e accede agli ottavi della UEFA Europa League con un 5-3 nel punteggio complessivo: Jordi Alba, de Jong, Piqué e Aubameyang firmano le reti della squadra di Xavi Hernández, ai Partenopei non bastano Insigne e Politano.

La statistica: Frenkie de Jong ha segnato il suo primo gol in 47 partite di competizioni UEFA.

Gerard Piqué e Jordi Alba sono andati entrambi in gol col Barcellona contro il Napoli Getty Images

Dopo i cinque gol segnati nel primo tempo dell'andata, nel ritorno le due squadre non vanno oltre lo 0-0 nonostante le tante occasioni da gol.

La statistica: il Betis ha pareggiato tutte e tre le partite interne contro squadre russe.

Dopo lo spettacolare 4-2 in Germania della settimana scorsa, i Rangers disputano un'altra grande prestazione pareggiando 2-2 in casa contro il Dortmund. In una sfida entusiasmante sin dalle prime battute, sono i Rangers a sbloccare il risultato quando Julian Brandt stende Ryan Kent in area e James Tavernier segna l'1-0 dagli 11 metri. Il Dortmund dopo il gol cambia marcia e segna due reti nella prima frazione di gioco con Judi Bellingham e Donyell Malen ribaltando il risultato. Al 57' però i padroni di casa segnano il 2-2 definitivo con Tavernier.

La statistica: i Rangers hanno perso una sola volta in dieci partite UEFA contro il Dortmund e sono agli ottavi per la terza stagione consecutiva.

Lo Sheriff perde il vantaggio dell'andata e poi esce ai rigori. Iuri Medeiros porta in vantaggio i padroni di casa al 17', mentre al 43' Ricardo Horta pareggia i conti tra andata e ritorno. Nel secondo tempo e supplementari entrambe le squadre cercano il gol ma si va ai calci di rigore.

Gustavo Dulanto, Bruno e Stjepan Radeljić sbagliano i primi tre rigori e, nonostante due parate di Giorgos Athanasiadis, Francisco Moura manda la formazione portoghese agli ottavi.

La statistica: il gol di Ricardo Horta è stato il 100esimo del Braga in Europa League e il nono del capitano nelle ultime nove partite interne.